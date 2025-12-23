Kemer’de Çevre Dedektifi Kerem ile Sıfır Atık Eğitimi

Kemer’de Çevre Dedektifi Kerem iş başında

Okullarda sıfır atık farkındalığı artırılıyor

Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerle, Kemer’deki okullarda sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Etkinlikler, çevre duyarlılığı kazandırmak ve atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sürdürülüyor.

Eğitimlerde çevre duyarlılığı, geri dönüşüm, israfın önlenmesi, doğal kaynakların verimli kullanımı ve atık miktarının azaltılması konularında öğrencilere kapsamlı bilgiler veriliyor. Programlar, küçük yaşta başlayan bilinçlendirme çalışmalarıyla bu anlayışın ailelere de taşınmasını amaçlıyor.

Öğrencilerin karşısına çıkan Çevre Dedektifi Kerem maskotu etkinliklere renk kattı; öğrenciler hem şaşkınlık yaşadı hem de anlattıkları dikkatle dinledi. Maskotla fotoğraf çektiren öğrenciler keyifli vakit geçirirken, eğitimin uygulamalı kısmı da ilgi çekti.

Eğitim sırasında bir öğrencinin evden getirdiği atık pilleri, Kerem’in gösterdiği atık pil kutusuna atması hem renkli görüntüler oluşturdu hem de diğer öğrencilere örnek oldu. Bu tür uygulamalar, verilen bilgilerin günlük yaşama geçirilmesinde önemli rol oynuyor.

Kemer Belediyesi yetkilileri, sürdürülen eğitimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve öğrenciler aracılığıyla topluma yayılan bir çevre bilinci oluşturmayı hedeflediklerini belirtiyor.

KEMER BELEDİYESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRMAK VE SIFIR ATIK FARKINDALIĞINI YAYGINLAŞTIRMAK AMACIYLA KEMER’DEKİ OKULLARDA SIFIR ATIK EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİLİYOR.