Macit: Perşembe'den itibaren yeni soğuk hava Türkiye'yi etkileyecek

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, Perşembe akşamından itibaren ülke genelinde yeni bir soğuk hava beklendiğini; yağış, kar ve sıcaklık düşüşü uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:00
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava tahmin raporlarına ilişkin değerlendirmesinde önemli uyarılarda bulundu.

Beklenen yağış ve soğuma

Macit, "Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren yeni bir soğuk havanın etkisine giriyoruz" diyerek uyarısını sürdürdü. Perşembe günü Marmara'nın batısında başlayacak yağışların; cuma ve hafta sonunda Kuzey ve Doğu bölgelerinin tamamında, Marmara’nın doğusunda, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ve İç Anadolu bölgesinde görülmesinin beklendiğini belirtti.

Yağışların ilk etapta yağmur ve sağanak şeklinde başlayacağını, daha sonra perşembe, cuma ve hafta sonunda Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu ile İç Anadolu’nun doğusunda kar yağışına dönüşeceğini aktardı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiğini, ancak cuma günü kuzey kesimlerde ve hafta sonunda yurt genelinde mevsim normallerinin altında olacağını söyledi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de beklenen değişim

Macit, "Ankara’da hava sıcaklığı oldukça düşüyor. 10 derece olan hava sıcaklığının hafta sonunda 3 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Gece sıcaklıkları -2 dereceye kadar düşecek. İstanbul’da da cumadan itibaren yağmurumuz başlıyor. İstanbul’da da hava sıcaklığı 8 derece azalacak. İzmir’de de aynı şekilde hafta sonunda sağanak yağış var. Hava sıcaklığı da 17 dereceden 10 dereceye kadar azalmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara: Sıcaklık 10 derece → 3 derece, gece sıcaklıkları -2 dereceye kadar düşecek. İstanbul: Cumadan itibaren yağmur ve yaklaşık 8 derece düşüş bekleniyor. İzmir: Hafta sonunda sağanak yağış, sıcaklık 17 derece → 10 derece aralığına inecek.

Vatandaşlara uyarı

Macit ayrıca, "Kar yağışının beklendiği Karadeniz’in iç kesimlerinde, İç Anadolu’nun doğusunda, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda vatandaşları kar yağışına karşı, buzlanma, don olayına karşı, ulaşımda aksamalara karşı uyarmak istiyorum" dedi.

Macit, kar, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olunmasını ve ulaşımda olası aksamalara karşı gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

