Nazilli’de Kaldırımlar Yenileniyor: Yayalara Rahat Nefes

Nazilli’de Kaldırımlar Yenileniyor: Yayalara Konforlu ve Güvenli Ulaşım

Nazilli Belediyesi yol bakım ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde başlattığı yol bakım, onarım ve kaldırım düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve kent estetiğini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalarda birçok noktada kaldırımlar yenileniyor. Özellikle yıpranan ve kullanımı zorlaşan alanlarda gerçekleştirilen taş döşeme uygulamalarıyla yayaların hareket alanı genişletiliyor.

Bu düzenlemelerle hem yaya güvenliği yükseliyor hem de yolların görünümü daha modern bir hale geliyor. Ekipler, ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde planlı şekilde çalışmaları sürdürecek.

İlçe genelinde ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde çalışmaların planlı şekilde devam edeceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Vatandaşlarımızın talepleri ve saha ekiplerimizin incelemelerinin ardından çalışmalarımıza başladık. Nazilli’de yayaların ve araçların daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım imkânına kavuşması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şehrimizdeki yol ve kaldırım sorununun farkındayız ve çözümü için hızla çalışıyoruz. Uzun yıllardır atıl bırakılan tüm alanları güvenli yollara kavuşturmaya devam edeceğiz" dedi.

NAZİLLİ’DE YAYALAR RAHAT NEFES ALACAK