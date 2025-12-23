DOLAR
42,82 -0,04%
EURO
50,7 -0,65%
ALTIN
6.185,89 -1,35%
BITCOIN
3.757.869,42 0,71%

Nazilli’de Kaldırımlar Yenileniyor: Yayalara Rahat Nefes

Nazilli Belediyesi ekipleri ilçe genelinde yol ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor; amaç yayalara daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:59
Nazilli’de Kaldırımlar Yenileniyor: Yayalara Rahat Nefes

Nazilli’de Kaldırımlar Yenileniyor: Yayalara Konforlu ve Güvenli Ulaşım

Nazilli Belediyesi yol bakım ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde başlattığı yol bakım, onarım ve kaldırım düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve kent estetiğini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalarda birçok noktada kaldırımlar yenileniyor. Özellikle yıpranan ve kullanımı zorlaşan alanlarda gerçekleştirilen taş döşeme uygulamalarıyla yayaların hareket alanı genişletiliyor.

Bu düzenlemelerle hem yaya güvenliği yükseliyor hem de yolların görünümü daha modern bir hale geliyor. Ekipler, ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde planlı şekilde çalışmaları sürdürecek.

İlçe genelinde ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde çalışmaların planlı şekilde devam edeceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Vatandaşlarımızın talepleri ve saha ekiplerimizin incelemelerinin ardından çalışmalarımıza başladık. Nazilli’de yayaların ve araçların daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım imkânına kavuşması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şehrimizdeki yol ve kaldırım sorununun farkındayız ve çözümü için hızla çalışıyoruz. Uzun yıllardır atıl bırakılan tüm alanları güvenli yollara kavuşturmaya devam edeceğiz" dedi.

NAZİLLİ’DE YAYALAR RAHAT NEFES ALACAK

NAZİLLİ’DE YAYALAR RAHAT NEFES ALACAK

NAZİLLİ’DE YAYALAR RAHAT NEFES ALACAK

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de ayı saldırısı: Arıcının 'Ben şimdi ne edeyim?' tepkisi
2
Nazilli’de Kaldırımlar Yenileniyor: Yayalara Rahat Nefes
3
Atatürk Üniversitesi ve DAP'tan Hayvancılık Altyapısına Güçlü İş Birliği
4
Bursa'da Engelli İstihdamı: Büyükşehir'den Engelsiz Kent Hamlesi
5
Macit: Perşembe'den itibaren yeni soğuk hava Türkiye'yi etkileyecek
6
Kemer’de Çevre Dedektifi Kerem ile Sıfır Atık Eğitimi
7
Kırşehir’de Soğuklara Karşı Kelle Paça Çorbası

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi