Bilkent Senfoni Orkestrası 2025-2026 Sezonunu 11 Ekim'de Açıyor

Bilkent Senfoni Orkestrası (BSO), 2025-2026 sanat sezonunun açılışını 11 Ekim tarihinde gerçekleştirecek. Açılış konserinde orkestrayı Jaume Santonja yönetecek ve solist olarak Inmo Yang sahnede olacak.

Sezon Programı ve Hedefler

BSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uluslararası prestije sahip orkestralarından biri olan Bilkent Senfoni Orkestrası, yeni sezonda seçkin konserler ve dünyaca ünlü sanatçılar eşliğinde dinleyicileri müzik yolculuğuna davet ediyor. Program, klasik repertuvarın yanı sıra popüler kültüre yönelik özel konserler, uluslararası solistler, dünya prömiyerleri ve genç dinleyicilere yönelik içeriklerle hem sanatsal derinlik hem de geniş kitlelere erişim amaçlıyor.

Sezon Öncesi ve Öne Çıkan Konserler

Sezon açılışı öncesinde 27 Eylül'de Bilkent Odeon'da Uluslararası Glinka Vokal Yarışması Gala Konseri düzenlenecek. Konseri Ayyub Guliyev yönetecek; Mariinsky Tiyatrosu'nun sopranosu Albina Shagimuratova ve ödüllü genç solistler opera severlerle buluşacak.

Sezon boyunca BSO sahnesinde yer alacak başlıca solistler arasında Eldbjorg Hemsing, Carolin Widmann, Dimitry Shishkin, Kristof Barati, Leila Josefowicz, Lucas Debargue, Valeriy Sokolov, Anne Gastinel, Gülsin Onay ve Fazıl Say bulunuyor.

Özel Günler ve Tematik Konserler

BSO, müzikseverlere yıl boyunca özel günlere yönelik konserler de sunacak. Programdaki önemli tarihler şunlar:

25 Ekim - Cumhuriyet Bayramı konseri

8 Kasım - Atatürk Anısına konseri

26-27 Aralık - Yeni yıl konserleri

7 Mart - İhsan Doğramacı Uluslararası Beste Yarışması konseri

25 Nisan - BSO Çocuk konseri

1 Kasım - Cadılar Bayramı konserleri

BSO'nun yeni sezon programı, hem klasik müzik tutkunlarına hem de geniş bir dinleyici kitlesine hitap edecek etkinliklerle sanatseverleri bekliyor.