BİM'de indirim günleri başlıyor! 27 Ocak'ta 12 litresi 89 TL'ye gelecek

BİM, 26 Ocak tarihinden itibaren çeşitli kategorilerde indirimli ürünleriyle dikkat çekiyor. Bu hafta BİM'de yer alacak indirimli aktüel ürünler arasında öne çıkanlar şu şekilde sıralanmaktadır:

BİM MARKET İNDİRİMLERİ

Naturalove Bambu Kirli Sepeti 299 TL

Mr. Green Deterjan Hazneli Kop 369 TL

Hobby Life Katlanır Temizlik Seti 299 TL

Banyo Seti 299 TL

Yedekli WC Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti 349 TL





Siyah Metal Banyo Rafı 179 TL

Çok Amaçlı Organizer Sepet 49 TL

Banyo Paspası 59.50 TL

Banyo Havlusu Seti 139 TL

Havlu Saç Bonesi 39.50 TL

Hazneli Temizlik Fırçası 99 TL

Ayak Havlusu 49.50 TL

Kaymaz Banyo Taburesi 59 TL

Su Kovası 34.50 TL

Tuvalet Fırçası Çeşitleri 26.50 TL

Mob Yedek Paspas Ucu Çeşitleri 24.50 TL

Ayrıca, Mega Kutulu Hurç 79 TL, Baza Kutulu Hurç 69 TL, Mega Hurç 55 TL, Mini Hurç 39.50 TL gibi özel kutulu hurç ürünleri de indirimli olarak sunulacak. Ayrıca, çeşitli düzenleyici ürünler, vakumlu hurçlar ve sepetler gibi pratik ev eşyaları da uygun fiyatlarla alıcılarını bekleyecek.

Bu indirimli ürünlerle birlikte BİM, müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunarak alışveriş keyfini artırmayı hedefliyor. Vatandaşlar, bu avantajlı fırsatları değerlendirerek kaliteli ürünlere ekonomik fiyatlarla sahip olma imkanına kavuşacaklar.

BİM market, 26 Ocak tarihinden itibaren çeşitli kategorilerde birbirinden uygun fiyatlı ürünleri müşterilerine sunacak. İşte, bu haftanın dikkat çeken indirimli ürünleri:

Oyuncak kategorisinde Kumandalı Arazi Aracı 359 TL, Oyuncak Işıklı Sesli Traktör 119 TL ve Eğlenceli Oyuncaklar 69 TL gibi çeşitli oyuncaklar yer alıyor. Ayrıca, Zeka Kutusu 199 TL, Emzikli Ağlayan Bebek 179 TL, Oyuncak Askeri Uçak 199 TL gibi ürünler de öne çıkıyor.

Ev tekstili ürünleri arasında Desenli Çift Kişilik Yorgan 389 TL, Desenli Tek Kişilik Yorgan 329 TL, Kapitoneli Yastık 119 TL ve Kapüşonlu Kadın Pijama Takımı 269 TL gibi fiyat avantajları bulunuyor. Post Halı 199 TL, Şemsiye 115 TL, Pötikare Masa Örtüsü 49.50 TL, WelSoft Patik 32.50 TL ve Pvc Masa Örtüsü 65 TL gibi ev tekstili ürünleri de müşterilerle buluşacak.

Mutfak gereçleri kategorisinde Chef's Tava 189 TL, Chef's Sahan 139 TL, Büyük Salata Tabağı 69 TL ve Yuvarlak Çerezlik 89 TL gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca, Pratik İpli Doğrayıcı 139 TL, Naturalove Oval Hasır Tepsi 179 TL, Rakle Desenli Su Bardağı 59 TL, Modüler Raf 209 TL ve Soğan/Patates Saklama Kabı 89 TL gibi kullanışlı mutfak ürünleri de dikkat çekiyor.

Teknoloji ürünleri arasında Dijitsu 75'' UHD Google TV 23.999 TL, TCL 32'' FHD Android TV 5.699 TL, Casper VIA X30 128 GB Cep Telefonu 7.799 TL ve Vivo Y16 64 GB Cep Telefonu 4.499 TL gibi öne çıkan ürünler müşterilere sunulacak. Ayrıca, ev aletleri kategorisinde Nautica Termos 599 TL, Polosmart Nostaljik Radyo 349 TL, Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59.90 TL, Philips Erkek Bakım Seti 379 TL ve Nordica Kazak Tüy Toplama Makinesi 109 TL gibi çeşitli ürünler de bulunuyor.

Bu indirimli ürünlerle birlikte BİM, müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunarak ekonomik alışveriş imkanı sağlıyor. Her kategoriye hitap eden çeşitli ürünler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.