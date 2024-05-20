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Bir paket kabartma tozu yeter! Ağızda dağılan anne poğaçası tarifi

Kolayca hazırlayabileceğiniz ve damak zevkinize hitap edecek bir poğaça tarifi ne dersiniz? Kabartma tozu, un, yoğurt ve yumurta gibi temel malzemelerle yapılan bu poğaça, tazeliğini uzun süre korumasıyla tanınıyor. Bu yumuşak iç yapılı poğaçayı, sabah kahvaltılarında veya çay keyfinizde gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz. Eğer malzemeleriniz hazırsa, kabartma tozlu poğaça yapımına dair merak ettiğiniz her şeyi öğrenmek için hadi başlayalım...

Yayın Tarihi: 20.05.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 22:34
Bir paket kabartma tozu yeter! Ağızda dağılan anne poğaçası tarifi

İşte size özel, kabartma tozu ve yoğurt kullanarak yaptığımız, her zaman ve özellikle çay saatlerinde mükemmel bir eşlikçi olacak nefis poğaça tarifi...

POĞAÇA TARİFİ

KABARTMA TOZLU POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Kabartma Tozlu Poğaça İçin Gerekli Malzemeler:

• 3 paket kabartma tozu

• 2 su bardağı yoğurt

• 1 adet yumurta akı

• 1 su bardağı sıvı yağ

• 1 tatlı kaşığı sirke

• 1 çay kaşığı toz şeker

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 5 su bardağı un

• 150 gram beyaz peynir

Poğaçanın Üzeri İçin:

• 1 adet yumurta sarısı

• 2 yemek kaşığı çörek otu

Kabartma Tozlu Poğaça Yapılışı:

1. Kabartma tozu, yoğurt, yumurta akı, sıvı yağ, sirke, şeker, tuz ve unu geniş bir karıştırma kabında iyice yoğurarak hamur haline getirin.

2. Hamurdan avuç içi büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlak şekil verin ve ortasına beyaz peynir yerleştirerek yarım ay formunda kapatın.

3. Hazırladığınız poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu ya da susam serpiştirin.

4. Fırını 180 dereceye ayarlayın ve poğaçaların üzeri altın sarısı bir renk alana kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın. Lezzetli poğaçalarınız hazır, afiyet olsun!

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Bir paket kabartma tozu yeter! Ağızda dağılan anne poğaçası tarifi

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