Bir paket kabartma tozu yeter! Ağızda dağılan anne poğaçası tarifi

İşte size özel, kabartma tozu ve yoğurt kullanarak yaptığımız, her zaman ve özellikle çay saatlerinde mükemmel bir eşlikçi olacak nefis poğaça tarifi...
KABARTMA TOZLU POĞAÇA NASIL YAPILIR?
Kabartma Tozlu Poğaça İçin Gerekli Malzemeler:
• 3 paket kabartma tozu
• 2 su bardağı yoğurt
• 1 adet yumurta akı
• 1 su bardağı sıvı yağ
• 1 tatlı kaşığı sirke
• 1 çay kaşığı toz şeker
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 5 su bardağı un
• 150 gram beyaz peynir
Poğaçanın Üzeri İçin:
• 1 adet yumurta sarısı
• 2 yemek kaşığı çörek otu
Kabartma Tozlu Poğaça Yapılışı:
1. Kabartma tozu, yoğurt, yumurta akı, sıvı yağ, sirke, şeker, tuz ve unu geniş bir karıştırma kabında iyice yoğurarak hamur haline getirin.
2. Hamurdan avuç içi büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlak şekil verin ve ortasına beyaz peynir yerleştirerek yarım ay formunda kapatın.
3. Hazırladığınız poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu ya da susam serpiştirin.
4. Fırını 180 dereceye ayarlayın ve poğaçaların üzeri altın sarısı bir renk alana kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın. Lezzetli poğaçalarınız hazır, afiyet olsun!