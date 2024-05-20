Bir paket kabartma tozu yeter! Ağızda dağılan anne poğaçası tarifi

Kolayca hazırlayabileceğiniz ve damak zevkinize hitap edecek bir poğaça tarifi ne dersiniz? Kabartma tozu, un, yoğurt ve yumurta gibi temel malzemelerle yapılan bu poğaça, tazeliğini uzun süre korumasıyla tanınıyor. Bu yumuşak iç yapılı poğaçayı, sabah kahvaltılarında veya çay keyfinizde gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz. Eğer malzemeleriniz hazırsa, kabartma tozlu poğaça yapımına dair merak ettiğiniz her şeyi öğrenmek için hadi başlayalım...