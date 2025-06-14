Bodrum'da 63 Çocuk Tiyatroda Buluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 63 çocuk aynı anda tiyatro sahnesinde performans sergileyerek büyük bir etkinliğe imza attı. İlçedeki bir tiyatro okulu tarafından düzenlenen gösteride, Duygu Akşen tarafından yazılıp yönetilen "Masallar Mahkemesi" adlı oyun, özel bir okulun salonunda sahnelendi.

Yüzlerce sanatseverin ilgiyle izlediği bu özel gösteride, toplamda 68 kişi sahne aldı. Gösteri sonunda, izleyiciler oyuncuları ayakta alkışlayarak çocukların sahnedeki uyumunu ve performansını takdir etti.

Duygu Akşen, yaptığı açıklamada Türkiye'de bir ilk olarak, 68 kişilik kadro ile sahneledikleri oyunda 63 çocuğun yer aldığını belirtti. Çocukların yaş aralığı ise 5 ile 12 arasında değişiyor.

Dito Akademi öğrencisi ve 11 yaşındaki tiyatro oyuncusu Elif Neva Çelikbilek, oyunun ilk sahnesini sundukları için çok mutlu olduğunu ifade etti. Tiyatronun en küçük oyuncusu olan 6 yaşındaki Nil Mira Erkan ise sahne tecrübesinin ikinci olduğunu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 63 çocuk aynı anda tiyatro gösterisi yaptı. İlçedeki bir tiyatro okulu tarafından sergilenen tiyatrocu Duygu Akşen'in yazıp yönettiği "Masallar Mahkemesi" adlı tiyatro oyunu, özel bir okulun salonunda sahnelendi. Yüzlerce sanatseverin ilgiyle izlediği tiyatro gösterisinde 68 kişi yer aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 63 çocuk aynı anda tiyatro gösterisi yaptı. İlçedeki bir tiyatro okulu tarafından sergilenen tiyatrocu Duygu Akşen'in yazıp yönettiği "Masallar Mahkemesi" adlı tiyatro oyunu, özel bir okulun salonunda sahnelendi. Yüzlerce sanatseverin ilgiyle izlediği tiyatro gösterisinde 68 kişi yer aldı.