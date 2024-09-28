DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.246.370,39 0,13%

Bodrum Türk Filmleri Haftası Sinemanın Kalbini Tutacak

Bodrum'da 12. Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Zirvesi, 30 Eylül'den 6 Ekim'e zengin etkinliklerle gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 13:19
Bodrum Türk Filmleri Haftası Sinemanın Kalbini Tutacak

12. Bodrum Türk Filmleri Haftası Sinema ile Dolu Etkinliklere Ev Sahipliği Yapacak

Muğla'nın güzel ilçesi Bodrum, bu yıl 12.'si düzenlenecek olan Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi ile sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak. Etkinlikler, 30 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kültürel Destek ve İşbirlikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Sinema Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen bu etkinliğin ana sponsoru DenizBank olacak. Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ise organizasyonun ev sahipliğini üstleniyor.

İçeriği Dolu Etkinlik Programı

BSKD ve 12. BOTH Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin, düzenledikleri etkinliğin büyük bir heyecan yarattığını belirtti. Sezgin, "Bugüne kadarki en kapsamlı etkinliklerden birine imza atıyoruz. Hem Bodrum hem de Kos Adası’nda seyirciler için 16 farklı mekanda eşsiz anlar yaşatmayı hedefliyoruz" dedi.

Film Tanıtımları ve Açık Hava Gösterimleri

Hafta boyunca birçok film tanıtımı ve gösterimi gerçekleştirileceğini ifade eden Sezgin, hem oyuncular hem de yapımcılarla birlikte yeni teknolojilerin de ele alınacağını kaydetti. Ayrıca, Bodrum'da önümüzdeki yıl uluslararası bir film festivali düzenlemeyi planladıklarını aktardı.

Özel Gösterim ve Canlı Performanslar

Açılış töreninin sunuculuğunu Hakan Bilgin yapacakken, Müfit Can Saçıntı'nın "Meşhur Ünlüler" isimli özel gösterisi ile Eypio'nun mini konseri de etkinliğin dikkat çeken noktaları arasında yer alacak. Bodrum Yel Değirmenleri'nde yapılacak olan "Sinemada İtiraz Ediyorum" filminin açık hava gösterimiyle başlayacak olan etkinlikler, 5 ve 6 Ekim tarihlerinde de devam edecek.

Sezgin, tüm Bodrum halkını pazartesi günü akşamı gerçekleştirilecek açılış ve ödül törenine davet etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi, 30 Eylül ile 6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ve 12. BOTH Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi, 30 Eylül ile 6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ve 12. BOTH Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek
2
Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi
3
Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış
4
Bodrum Türk Filmleri Haftası Sinemanın Kalbini Tutacak
5
Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor
6
Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta
7
Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse