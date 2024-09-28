Bodrum Türk Filmleri Haftası Sinemanın Kalbini Tutacak

12. Bodrum Türk Filmleri Haftası Sinema ile Dolu Etkinliklere Ev Sahipliği Yapacak

Muğla'nın güzel ilçesi Bodrum, bu yıl 12.'si düzenlenecek olan Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi ile sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak. Etkinlikler, 30 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kültürel Destek ve İşbirlikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Sinema Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen bu etkinliğin ana sponsoru DenizBank olacak. Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ise organizasyonun ev sahipliğini üstleniyor.

İçeriği Dolu Etkinlik Programı

BSKD ve 12. BOTH Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin, düzenledikleri etkinliğin büyük bir heyecan yarattığını belirtti. Sezgin, "Bugüne kadarki en kapsamlı etkinliklerden birine imza atıyoruz. Hem Bodrum hem de Kos Adası’nda seyirciler için 16 farklı mekanda eşsiz anlar yaşatmayı hedefliyoruz" dedi.

Film Tanıtımları ve Açık Hava Gösterimleri

Hafta boyunca birçok film tanıtımı ve gösterimi gerçekleştirileceğini ifade eden Sezgin, hem oyuncular hem de yapımcılarla birlikte yeni teknolojilerin de ele alınacağını kaydetti. Ayrıca, Bodrum'da önümüzdeki yıl uluslararası bir film festivali düzenlemeyi planladıklarını aktardı.

Özel Gösterim ve Canlı Performanslar

Açılış töreninin sunuculuğunu Hakan Bilgin yapacakken, Müfit Can Saçıntı'nın "Meşhur Ünlüler" isimli özel gösterisi ile Eypio'nun mini konseri de etkinliğin dikkat çeken noktaları arasında yer alacak. Bodrum Yel Değirmenleri'nde yapılacak olan "Sinemada İtiraz Ediyorum" filminin açık hava gösterimiyle başlayacak olan etkinlikler, 5 ve 6 Ekim tarihlerinde de devam edecek.

Sezgin, tüm Bodrum halkını pazartesi günü akşamı gerçekleştirilecek açılış ve ödül törenine davet etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi, 30 Eylül ile 6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ve 12. BOTH Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi, 30 Eylül ile 6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ve 12. BOTH Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin, gazetecilere açıklamalarda bulundu.