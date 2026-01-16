Bolu Dağı'nda D-100'de Kar Yağışı Ulaşımı Etkiliyor
Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun dağ geçişinde, dün etkisini yitiren yağış, bugün akşam saatlerinde yeniden başladı. Yağış nedeniyle bölgedeki yeşil alanlar ve yol kenarları beyaza büründü.
Karayolları çalışmalarını sürdürüyor
Karayolları ekipleri, güzergahta ulaşımın aksamaması ve buzlanma riskine karşı kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Sürücülere uyarı
Trafik ekipleri ise sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.
TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ GEÇİŞ GÜZERGAHLARINDAN D-100 KARA YOLUNUN BOLU DAĞI KESİMİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI.