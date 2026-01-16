Bolu Dağı'nda D-100'de Kar Yağışı Ulaşımı Etkiliyor

D-100 Bolu Dağı kesiminde akşam başlayan kar yağışıyla yol kenarları beyaza büründü; karayolları ve trafik ekipleri önlem alıyor.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 21:15
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 21:15
Bolu Dağı'nda D-100'de Kar Yağışı Ulaşımı Etkiliyor

Bolu Dağı'nda D-100'de Kar Yağışı Ulaşımı Etkiliyor

Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun dağ geçişinde, dün etkisini yitiren yağış, bugün akşam saatlerinde yeniden başladı. Yağış nedeniyle bölgedeki yeşil alanlar ve yol kenarları beyaza büründü.

Karayolları çalışmalarını sürdürüyor

Karayolları ekipleri, güzergahta ulaşımın aksamaması ve buzlanma riskine karşı kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Sürücülere uyarı

Trafik ekipleri ise sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

