Bolu Dağı'nda D-100'de Kar Yağışı Yeniden Başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde akşam saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı yolları beyaza bürüdü; Karayolları ve trafik ekipleri önlem alıyor.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 20:52
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 20:52
Bolu Dağı'nda D-100'de Kar Yağışı Yeniden Başladı

Bolu Dağı'nda D-100'de kar yağışı yeniden başladı

Bölgede son durum

Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı yeniden etkili oldu. İstanbul ile Ankara arasındaki ulaşımı sağlayan güzergahın dağ geçidinde, dün etkisini yitiren yağış bugün akşam saatlerinde tekrar başladı.

Yağışın başlamasıyla birlikte bölgedeki yeşil alanlar ve yol kenarları beyaza büründü. Görüş mesafesi ve yol yüzeyindeki koşulların değişmesi nedeniyle sürücüler dikkatli olmaya çağrılıyor.

Ekip çalışmaları ve sürücü uyarıları

Karayolları ekipleri, güzergâhta ulaşımın aksamaması ve buzlanma riskine karşı kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Ekiplerin çalışmaları, taşıt trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız devam ediyor.

Trafik ekipleri ise sürücüleri, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor. Sürücülere, hava ve yol koşullarına uygun hız ve takip mesafesi tavsiye ediliyor.

(EÖ-

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kış Lastiği Yetmez: Atilla Ayhan'dan Sürücülere Hayati Uyarılar
2
Karadenizli Zekası: Cebeli Köyünde 'V' Aparatıyla 6,5 km Yol Açıldı
3
Edirne'de Kar Yağışı: Selimiye Camii'de Görsel Şölen
4
Çorum’da "Anne Dostu Şehir" Çalıştayı Başladı
5
Erzurum'da Renkler Konseri: Sıtkı Sahil ve Kızı Dr. Derya Sahil Eroğlu Aynı Sahnede
6
Toprakkale'de Takdir Belgesine Ücretsiz Döner Sürprizi
7
Kumluca'da Yaralı Atmaca Tedavi Edilip Doğaya Bırakıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları