Bolu Dağı'nda D-100'de kar yağışı yeniden başladı

Bölgede son durum

Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı yeniden etkili oldu. İstanbul ile Ankara arasındaki ulaşımı sağlayan güzergahın dağ geçidinde, dün etkisini yitiren yağış bugün akşam saatlerinde tekrar başladı.

Yağışın başlamasıyla birlikte bölgedeki yeşil alanlar ve yol kenarları beyaza büründü. Görüş mesafesi ve yol yüzeyindeki koşulların değişmesi nedeniyle sürücüler dikkatli olmaya çağrılıyor.

Ekip çalışmaları ve sürücü uyarıları

Karayolları ekipleri, güzergâhta ulaşımın aksamaması ve buzlanma riskine karşı kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Ekiplerin çalışmaları, taşıt trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız devam ediyor.

Trafik ekipleri ise sürücüleri, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor. Sürücülere, hava ve yol koşullarına uygun hız ve takip mesafesi tavsiye ediliyor.

(EÖ-

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı