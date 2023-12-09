Böyle indirime bir daha rastlamaz! A101'de bulaşık tableti ve deterjanlarında stok yaptıran indirim var!

Ev alışverişi için en fazla tercih edilen marketlerin başında gelen A101 Market her hafta düzenlediği aktüel ürün indirimleri ile vatandaşın yoğun ilgisini çekiyor. Ev hanımları bu hafta temizlik ürünlerinde bomba indirim kampanyası yapan A101’de sıraya girecekler. Detaylar haberimizde…







EV HANIMLARINA MÜJDE: A101’DE TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE GÖRÜLMEMİŞ İNDİRİMLER!

A101 bulaşık makinesi kullanıcılarına özel büyük bir indirim kampanyası başlattı. Market zinciri, fiyatları son dönemde enflasyon nedeniyle hızla artan bulaşık makinesi tabletlerinin fiyatlarını düşürdü.

A101'DE BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ İNDİRİMİ

A101 bulaşık makinesi kullanıcılarına özel büyük bir indirim kampanyası başlattı. Market zinciri, son dönemde enflasyon nedeniyle fiyatları hızla artan bulaşık deterjanı tabletlerinin fiyatını, Finish All-in 1 50 tabletin fiyatını 54,80 TL'den 29,95 TL'ye indirerek düşürdü. Bu indirim, bulaşık makinesi tabletlerindeki fiyat artışlarından etkilenen tüketiciler için önemli bir fırsat sunuyor.

A101 KASA ARKASI İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

A101'den 10 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilerimize, kasa arkası indirimli ürünlerde özel fiyat avantajı sunulacak. Kampanya kapsamında 8 paket Cellpak kokulu tuvalet kağıdının fiyatı 89,90 TL'den 44,90 TL'ye, 6 paket Papila kağıt havlunun fiyatı 89,90 TL'den 44,90 TL'ye, Tursil sıvı deterjanın fiyatı ise 44,90 TL'ye çıkarıldı. 2470 ml 29,70 TL'den artırılarak Fiyatı 44,90 TL'ye düşürüldü. 16,95TL. Ayrıca Vanada Miniki Kakaolu Fındık Kreması 875 Gr fiyatı da 129 TL'den 69 TL'ye düşürüldü.

İNDİRİM FIRSATLARINDAN YARARLANMA KOŞULLARI

A101'deki bu indirim fırsatlarından yararlanmak için müşterilerin 10 TL'lik alışveriş yapması yeterli. Kasanın arkasındaki indirimli ürünler önemli ölçüde daha düşük fiyatlarla satın alınabilir. Tüm indirimler stoklar bitene kadar geçerlidir ve stoklar bitene kadar tüm mağazalarda geçerlidir. Stoklu ürünlerde indirim yapmaya devam ediyoruz. Bu promosyon, A101 müşterilerine çeşitli ürün kategorilerinde önemli tasarruf fırsatları sunarak alışveriş deneyimlerini daha uygun fiyatlı hale getiriyor.