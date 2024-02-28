Bu bal kabağı tarifiyle haftada 4 kilo birden verebilirsiniz! Tamamen sağlıklı, cayır cayır yağ yakıyor

Düşük kalorili yiyeceklerden biri olan bal kabağını diyete uygun hale getirerek aynı zamanda yağ yakımını hızlandırabilirsiniz. Fit ve ince görüntünün sahibi olmak için araştıranlar bu tarifle hayallerine kavuşabilecek. 4 günde 4 kilo garantili öne sürülen bal kabağı detoksu bağışıklık sistemini güçlendirirken lifli zengin içeriğiyle beraber vücuttan dışarı çıkması gereken zararlı maddeleri bağırsaktan kolayca ilerlemesine yardımcı oluyor.



BAL KABAĞI YARARLARI

-Bağırsakların çalışmasını hızlandırır

-Kilo verimine destek olunur

-Alerjik hastalıklarına karşı koruyucu kalkan oluşturur

-Cildin yenilenmesiyle güzel görünüme kavuşturur





4 GÜNDE 4 KİLO VERDİREN TARİF

MALZEMELER

1 kilo dilimlenmiş balkabağı

2 adet kırmızı biber

5 su bardağı yarım yağlı süt

5 su bardağı sıcak su

Biraz tuz

Üzeri için;

Biraz maydanoz

Biraz dereotu

1 tutam kuru nane ve dilerseniz pul biber ekleyebilirsiniz.



HAZIRLANIŞI

Pazardan dilimlenen balkabaklarının ortasındaki çekirdek kısmı çıkartılarak yıkanır. Kuşbaşı şeklinde dilimlenerek tencerenin içerisine alınır ve 2 adet biberi yemekli olarak doğranır. Üzerine 5 su bardağı kaynamış su eklenerek süt konulur. Tuzu ilave edilmesiyle beraber ocağa alınarak orta ateşte pişmeye bırakılır. Balkabağı iyice yumuşayana kadar pişirilir ve ocağın altı kapatılır. Blendar yardımıyla çekilerek baharatlar ve doğranan maydanoz eklenerek servis edilir. Afiyet olsun.

