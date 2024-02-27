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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den 3 il için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji, Hakkari, Şırnak ve Van’ın bazı bölgelerinde rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 15:57
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den 3 il için 'fırtına' uyarısı

HAKKARİ, ŞIRNAK VE VAN’DA FIRTINA ALARMI!

Meteoroloji, Hakkari, Şırnak ve Van’ın bazı bölgelerinde rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın yarın gece yarısından sonra etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

hava-durumu

Meteoroloji, Hakkari, Şırnak ve Van’ın bazı bölgelerinde rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın yarın gece yarısından sonra etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Şırnak ve Van için fırtına alarmları verdi.

Yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Hakkari civarları, Şırnak’ın doğusu ile Van’ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden şiddetli, yüksek yerlerde kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

FIRTINA GECE YARISINDAN SONRA ETKİSİNİ YİTİRECEK

Fırtınanın yarın gece yarısından sonra etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, fırtınanın yarın gece saat 00.00’dan sonra hızını kaybedeceğini ve sabah saatlerinde sona ereceğini belirtti.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARI

Rüzgar ve fırtına sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji, rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksaklıklar, baca gazı zehirlenmeleri, tipi, kar yığınları ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hakkari, Şırnak ve Van’da fırtına ne zaman bitecek?

Fırtınanın yarın gece yarısından sonra etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Hakkari, Şırnak ve Van’da fırtına hangi bölgeleri etkileyecek?

Rüzgarın Hakkari civarları, Şırnak’ın doğusu ile Van’ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden şiddetli, yüksek yerlerde kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Hakkari, Şırnak ve Van’da fırtına nedeniyle hangi olumsuzluklar olabilir?

Rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksaklıklar, baca gazı zehirlenmeleri, tipi, kar yığınları ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklar olabilir

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