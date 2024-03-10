Bu köftede bir gram köfte yok! Lezzetine doyum olmayan fellah köftesi tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı sıcak su

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım demet maydanoz

1 adet rendelenmiş havuç

1 adet rendelenmiş kuru soğan

Tuz, karabiber, kimyon





Hazırlanışı:

* İnce bulguru bir kasenin içine alıp üzerine kaynar su ekleyip karıştırın. Bulgurun nemini alması için 10-15 dakika kadar bekleyin.

* Bulgurun suyunu çekmesinin ardından yağı, salçayı ve biber salçasını içerisine kleyin. İyice karıştırın.

* Diğer tarafta maydanozu ince ince kıyıp bu karışımın içine ekleyin. Rendelediğiniz havuçları ve soğanı ekleyip karıştırın.

* Karışımın içine tuz, karabiber ve kimyonu ekleyip tekrar karıştırın.

* Köfte karışımını köfte şekilleri verecek şekilde yoğurun ve bir tabağa koyun. Dilerseniz köfteleri bir süre dinlenmesi için buzdolabına kaldırabilirsiniz.

Pratik ve lezzetli olan bu tarif köfte sofrasına farklı bir dokunuş getiriyor. Yoğurt veya salatayla yenen bu köfteler özellikle vejetaryenler ve veganlar için harika bir alternatif. Mutlaka denemenizi öneririz.