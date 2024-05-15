Bu lezzete kimse hayır diyemeyecek! Çok konuşulacak domates dolması tarifi

Domates dolması Türk mutfağında vazgeçilmeyen lezzetlerinden biri olarak bilinir. Bu pratik ve lezzetli tarif özellikle yazın taze domatesle yapıldığında çok lezzetli oluyor. Ana yemek veya meze olarak kullanılabilecek etli domates dolması tarifinin detayları aşağıda yer almaktadır;

Kıymalı Domates Dolması Tarifi

Malzemeler:

8-12 adet domates (boyutuna göre)

500 gr dana-kuzu karışık kıyma

2 çay bardağı (yıkanıp süzülmüş)

5 soğan, doğranmış

1 kaşık biber salçası

Oyulmuş içerik (domatesin içi)

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı kuru nane

1 tutam zerdeçal

1 tutam kimyon

Tereyağı





Hazırlanışı:

Domateslerimiz sadece bir çay kaşığı ile dış kısmına zarar vermeden güzelce oyunuz. İçerisine de tuz ve karabiberi sürün.

Ayrı bir kapta iç harcı için gerekli tüm malzemeleri, 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ve salçayı karıştırın.Ortaya çıkan harç sulu olacaktır. Bu, domatesin lezzetinin pirince emilmesinde çok etkilidir. Domatesler karışımla dolduğunda, her bir domatesin üstüne 1 adet fındık büyüklüğünde tereyağını kapağını kapatmadan koyun.

Kapağı kapatılan dolma domatesleri çok fazla bastırmadan bir tencereye koyun, bir çay kaşığı tereyağı daha ekleyin ve kapağı kapalı olarak kısık ateşte 6-7 dakika, yanmamasına dikkat ederek pişirin.

Süre yarıya ulaştığında suyu ekleyin (asla aşmayın), tekrar kapağını kapatın ve kısık ateşte 45-55 dakika pişirin. Afiyet olsun!