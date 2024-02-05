Bu lezzete kimse hayır diyemeyecek! Pırasayı sevdiren pırasalı kek tarifi!

Değişik bir tat arıyorsanız bu tarif tam size göre! Pırasalı kek tarifi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PIRASALI KEK TARİFİ

Pırasayı sevmeyen insanların bile severek tükettiği pırasalı kek tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 2 dal pırasa, 1 tane havuç, 1 tutam maydanoz, 2 tane yumurta, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı mısır unu, 1 tutam tuz, 1 tutam karabiber, 1 paket kabartma tozu,





1 tutam çörek otu. İlk olarak pırasalar ve maydanozlar ince ince doğranır. Havuç rendelenir. Başka bir kase içinde yağ, yumurta ve süt çırpılır. Daha sonra diğer malzemeler eklenerek iyice karıştırılır. Karışım pırasanın üstüne dökülür ve iyice karıştırılır. Yağlanan fırın kabına dökülür ve üstüne çörek otu serpilir. Önceden ısıtılan 180 derece fırında 45 dakika kadar pişirilir. Piştikten sonra sıcak sıcak servis yapabilirsiniz!