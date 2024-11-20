Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Market indirimleri yakından takip ediliyor. Özellikle de zincir marketlerde hafta hafta sunulan kataloglar, vatandaşın eksik ve gediğini tamamlamasına ve hane bütçesine katkı sağlamasına olanak sağlıyor. Yüksek enflasyon, yüksek zamları da beraberinde getirirken, en dikkat çeken zincir market ürünlerine yapılan indirimler yüzde 50’lere varabiliyor. ŞOK market de zincir market olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, her hafta Çarşamba günü sunduğu indirim kataloğu ile müşterisinin gönlünü çelmeye devam ediyor. ŞOK 20 Kasım 2024 Çarşamba indirimleri de sayfa sayfa açıklanmış olup, tüm dikkatleri üzerine çekmiş bulunuyor. Özellikle de 25 TL ve üzeri alışverişlerde sunulan indirimler de yer alan temizlik ürünleri, raflardan anında toz olacağa benziyor.

20-26 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak Şok market aktüel kataloğu geçtiğimiz gün yayınlandı. Sayfa indirimleri ile dikkat çeken Şok 20 Kasım 2024 aktüel ürünler listesinde adeta yok yok. Bu hafta, Dyson dikey süpürgeden Dubai çikolatasını kendin yap setlerine kadar çok farklı kalemde indirimler hakim iken, 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli temizlik ürünleri de dikkat çekiyor. Bebek bezi, dikey süpürge, filtre kahve makinesi ve pasta malzemeleri gibi temel ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra, lezzetli atıştırmalıklar ve içecekler de kampanya kapsamında yer alıyor.

Finish Quantum Tablet ve Fairy Bulaşık Deterjanı'nda dev indirim

Finish Quantum Tablet ve Fairy Bulaşık Deterjanı ŞOK 20 Kasım 2024 Çarşamba günü 25 TL ve üzeri alışverişlerde indirime giriyor. İki marka da mutfaklarda en sık kullanılan ürünler olarak bilinirken, Finish Quantum tablet, 399 TL'den 155 TL'ye, Fairy 750 ml bulaşık deterjanı ise 81 TL'den 60 TL'ye düşüyor.

ŞOK 20 KASIM 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

ŞOK 20 Kasım 2024 aktüel ürünler listesinde yer alan indirimli ürünler arasında mutfak ihtiyaçlarından kişisel bakıma kadar pek çok seçenek mevcut. Mis Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir 59,90 TL, Mis Tulum Peyniri 89 TL ve Aytaç Dana Sosis 63,50 TL gibi ürünler müşteriyi bekliyor. Öte yandan, çay saatlerinizi zenginleştirecek Superfresh Milföy Hamuru 69,90 TL’den satışa sunulacak.



