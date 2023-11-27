Haberler

Yaşam

Bu şekerpare tarifinde ne yumurta var ne un var! Sadece üç malzemeyle 5 dakika da şekerpareniz hazır

Bu şekerpare tarifinde ne yumurta var ne un var! Sadece üç malzemeyle 5 dakika da şekerpareniz hazır Yalnızca üç malzeme kullanarak şekerpare yapmaya hazır olun! Bu tarifte ne un var ne de yumurta var. Hem nefis hem de dakikalar içersinde hazırlayabileceğiniz kolay bir tarif olacak. Üç malzemeli şekerpare tarifini hemen yapabilirsiniz...