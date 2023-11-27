Bu şekerpare tarifinde ne yumurta var ne un var! Sadece üç malzemeyle 5 dakika da şekerpareniz hazır
Yalnızca üç malzeme kullanarak şekerpare yapmaya hazır olun! Bu tarifte ne un var ne de yumurta var. Hem nefis hem de dakikalar içersinde hazırlayabileceğiniz kolay bir tarif olacak. Üç malzemeli şekerpare tarifini hemen yapabilirsiniz...
Şekerpare Türk mutfağının vazgeçilmez şerbetli tatlılarından birisi. Lezzetli olduğu kadar ayrıca yapılması da bir hayli zahmetli. Ancak bu tarifte kısa süre içersinde nefis bir şekerpare hazırlayabileceğinize emin olabilirsiniz. Günlük telaşımızın içersinde mutfakta eğer uzun uzun vakit geçiremiyorsanız ancak canınız şekerpare çektiyse bu tarifi muhakkak denemelisiniz. Yalnızca 3 dakika içersinde çalışan herkesin yapabileceği şekerpare tarifi...
EN KOLAY ŞEKERPARE TARİFİ MALZEMELERİ
- 2 su bardağı ölçüsünde irmik
- 1 su bardağı ölçüsünde tuzsuz eritilmiş tereyağı
- Yarım su bardağı ölçüsünde toz şeker
Şerbeti için;
- 2 su bardağı ölçüsünde su
- 2 su bardağı ölçüsünde toz şeker
- Birkaç damla ise limon suyu
EN KOLAY ŞEKERPARE TARİFİ
- Toz şekeri ve irmiği derin bir karıştırma kabının içerisine alarak güzelce harmanlayın.
- Eritmiş olduğunuz tereyağı, şeker ve irmik karışımlarınızı ekleyin.
- Malzemelerinizi ise iyice homojen bir hamur elde edene kadar karıştırmaya devam edin.
- Hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın ve beraberinde avuç içersinde hafifçe bastırarak şeklinizi verin. Şekerparelerinizi yağlı kağıt serili olan bir tepsiye aralıklı şekilde dizin. Önceden ısıtmış olduğunuz 180 derecelik fırında üzerleri güzelce kızarana kadar pişirin. Yaklaşık olarak 20 - 25 dakika pişirme işlemi yetecektir.