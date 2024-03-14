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Bu tarifle pırasa sevmeyen kalmayacak! Çıtır çıtır pırasalı börek tarifi

Pırasalı börek, hem lezzetli hem de doyurucu oluşu ile en çok tercih edile börekler arasında gelmektedir. Sizlerde pırasalı börek hazırlayarak hem kendi damak tadınızı şenlendirin hem de misafirlerinize unutulmaz bir lezzet bırakın! İşte pırasalı börek tarifi...

Yayın Tarihi: 14.03.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 00:15
Bu tarifle pırasa sevmeyen kalmayacak! Çıtır çıtır pırasalı börek tarifi

Ev yapımı börek tazeliği ve eşsiz lezzetiyle sofralarımızın vazgeçilmezidir. Özellikle pırasalı börekler hem sağlıklı hem de doyurucu olması nedeniyle sıklıkla tercih ediliyor. Pırasalı böreğin ev yapımı versiyonu daha da lezzetli. 

pırasaşı börek

Öncelikle börek için gerekli malzemeleri hazırlayın. Un, su, tuz ve yağdan hamur yapıp dinlenmeye bırakın. Bu arada pırasaları doğrayıp az yağda kızartın. Alternatif olarak dolguyu daha sağlam hale getirmek için peynir veya kıyma ekleyebilirsiniz. Daha sonra dinlenen hamuru yuvarlayıp üzerine iç malzemesini koyup yuvarlayın. Ruloyu halka şeklinde şekillendirin, fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine yumurta sarısı sürün.

Böreğinizi önceden ısıtılmış fırında pişirin ve kızarana kadar bekleyin. Pırasalı böreği fırından alıp sıcak olarak keserek servis edebilirsiniz. Mis kokulu aromasıyla herkesin iştahını kabartacak bu börek, sofranıza farklı bir lezzet getirecek. Siz de evde yemek pişirmenin mutluluğunu hissedeceksiniz.

Ev yapımı pırasalı börek, taze ve sağlıklı malzemelerden yapıldığından hem damağınıza hem de göze hitap ediyor. Ayrıca, yemek pişirmek sizin için terapi gibi olabilir ve stresi hafifletmeye yardımcı olabilir. Kendi ellerinizle yaptığınız bu lezzetli böreği paylaşarak sevdiklerinizi sevindirebilirsiniz. Kısacası ev yapımı pırasalı böreğin adım adım yapılışı sizi bekliyor. Evde kolayca nefis bir lezzet hazırlamak istiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz. Hem lezzetli hem de besleyici pırasa böreği yapmayı seveceksiniz!

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