Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekim 2024 evde bakım maaşı ödemeleri için müjdeyi verdi. Zamlı olarak 9 bin 77 TL’ye olan evde bakım maaşı ödemeleri 15 Ekim’den itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. Bakıma muhtaç kişilere ve onların yakınlarına yapılan bu ödeme, her ay düzenli olarak devlet tarafından sağlanıyor. Peki, kimler evde bakım maaşı alabilir? Başvuru şartları neler? Evde bakım maaşı ödemeleri nasıl yapılacak? İşte Ekim ayı evde bakım maaşı ödemelerine dair tüm detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI EKİM 2024 ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekim 2024 evde bakım maaşı ödemeleri için takvimi erken açıkladı. Zamlı maaş ödemeleri 15 Ekim’de başlayacak ve 30 Ekim’e kadar devam edecek. Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç bireylerin bakımını üstlenen kişilere ödeniyor. Ekim ayı boyunca, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödeme günleri belirlenerek, hak sahiplerine ödeme yapılacak.

Ödemeler, önceki aylarda olduğu gibi yine banka hesaplarına ya da PTT üzerinden gerçekleştirilecek. Evde bakım maaşı alanlar, kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen günlerde ödemelerini alacaklar.

KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?

Evde bakım maaşından yararlanabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen bazı şartlar bulunuyor. Bu maaş, bakıma muhtaç kişilere bakan yakınlarına ödeniyor ve belirli kriterlerin karşılanması gerekiyor.

Evde Bakım Maaşı Alma Şartları:

Sağlık Raporu: Bakım maaşı alacak kişinin tam teşekküllü bir hastaneden, bakıma muhtaç olduğuna dair sağlık raporu alması gerekiyor. Bu rapor, bakım ihtiyacını belgeleyen en önemli unsurlardan biridir. Gelir Şartı: Hane içinde kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Bu, gelir durumu düşük olan ailelerin yararlanabileceği bir sosyal yardım türüdür. Asgari ücretin üçte biri sınırı, maaş başvurularında en çok dikkat edilen kriterlerden biri olarak öne çıkıyor.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakım maaşı, yapılan zamlarla birlikte 2024 Temmuz ayında 9077 TL’ye yükseltildi. Bu ödeme, bakıma muhtaç bir kişiye bakan yakınlarına aylık olarak yapılmaktadır. Evde bakım maaşı, en yüksek sosyal yardımlardan biri olarak bilinir ve hak sahiplerine her ay düzenli olarak ödenir.

Bu maaş sayesinde, bakıma muhtaç kişinin bakımını sağlayan aile bireyleri ekonomik açıdan desteklenmiş olur. Yapılan bu maaş artışı, bakıcı ailelere önemli bir katkı sağlamaktadır.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

Evde bakım maaşı ödemeleri iki farklı yöntemle hak sahiplerine ulaştırılmaktadır. Başvuru esnasında IBAN numarası belirtenler, maaşlarını doğrudan Ziraat Bankası üzerinden alabilirler. Ancak IBAN numarası vermeyenler için ödemeler, PTT aracılığıyla yapılmaktadır. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde, PTT şubelerinden ödeme alınabilir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı almak için başvuru işlemleri oldukça basit bir süreçten oluşuyor. Bu maaştan yararlanmak isteyenler, başvurularını e-Devlet üzerinden ya da doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapabilirler.

e-Devlet Üzerinden Başvuru:

Başvuru için, e-Devlet sistemine giriş yaparak arama butonuna “evde bakım maaşı başvurusu” yazıp, çıkan formu doldurabilirsiniz. Formun doldurulması ve gerekli belgelerin yüklenmesinden sonra başvurunuz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından değerlendirilir. Uygun görülmesi durumunda, maaş ödemesi başvuru tarihini takip eden ay içinde başlar.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Üzerinden Başvuru:

Dileyenler, bağlı bulundukları il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na şahsen başvurarak da evde bakım maaşı talebinde bulunabilirler. Başvuru süreci vakıf tarafından yürütülür ve onaylanan başvurular için maaş ödemeleri düzenli olarak yapılmaya başlanır.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER

Başvuru sürecinde bazı belgelerin hazır bulundurulması gerekmektedir. Bunlar:

Bakıma muhtaç kişinin tam teşekküllü hastaneden aldığı sağlık raporu,

Hane halkı gelir durumu belgesi,

Kimlik fotokopisi.

Başvurunun değerlendirilmesi esnasında, kişinin gerçekten bakıma muhtaç olup olmadığını belirlemek için sosyal hizmet uzmanları tarafından ev ziyaretleri de gerçekleştirilebilir. İnceleme sonucunda uygun görülmesi halinde, evde bakım maaşı bağlanır.

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekim 2024 evde bakım maaşı ödemeleri için tarihleri erken açıkladı. Buna göre ödemeler 15 Ekim’de başlayacak ve 30 Ekim’e kadar devam edecek. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına ya da PTT üzerinden maaş ödemeleri yapılacak.

BAKICI AİLELERE BÜYÜK DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan evde bakım maaşı ödemeleri, bakıma muhtaç kişilere bakan aile üyeleri için büyük bir maddi destek sağlıyor. Ekim ayında başlayacak olan zamlı 9077 TL ödemeleri, bu desteğin daha da önemli hale gelmesine katkı sağlıyor. Başvuru süreci ve ödeme takvimiyle ilgili tüm bilgiler yukarıda yer alırken, bakıcı ailelerin bu ödemeden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için başvuru şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor.