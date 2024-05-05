Bu ürünlerin hepsi 50 TL'den ucuz! ŞOK aktüel ürünler kataloğu yenilendi

ŞOK market indirimi ile rakip zincir marketlere bir kez daha meydan okudu. Dev kampanyalara imza atan ünlü marketler zinciri ŞOK ’tan yeni bir aktüel kampanya daha geldi. Detaylar haberimizde…
ŞOK MARKETLERDE DEV İNDİRİM BUGÜN BAŞLADI! GİDENLER 50 TL ALTI ÜRÜNLERDEN KAPIŞ KAPIŞ ALIYOR
Türkiye'nin uygun fiyatlı market zincirlerinden ŞOK'un güncel ürün portföyü vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ederken, ŞOK zincirinin pazarında bugün yeni indirimler başladı.
1 Mayıs 2024 tarihli ŞOK aktüel ürün kataloğundaki tüm ürünler bugün ŞOK Market raflarında alıcılarla buluştu. Türkiye'nin uygun fiyatlı market zincirlerinden ŞOK'un güncel ürün portföyü vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ederken, ŞOK zincirinin pazarında bugün yeni indirimler başladı.
ŞOK'un 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler vatandaşlar arasında merak konusu oluyor. ŞOK market zincirinde yer alan çeşitli ürün ve fiyatlar insanların ilgisini çekerken hem raflardaki ürünler hem de fiyatları merak konusu oldu.
ŞOK zincir marketlerinde bugünden itibaren indirimli ürünlerin listesi şöyle:
Alpina Beyaz Ankastre Set 6.499 Türk Lirası
Sinbo Çift Hazneli Airfryer 3.499 Türk Lirası
Airfryer Izgara Teli 149 Türk Lirası
Çöp Şiş 24,95 Türk Lirası
Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 Türk Lirası
Mehtap Seramik Karnıyarık Tencere 599 Türk Lirası
Mehtap Seramik Tava 399 Türk Lirası
Mehtap Seramik Derin Tencere 649 Türk Lirası
Kare Yapraklı Tepsi 249 Türk Lirası
Rulo Havluluk 99,95 Türk Lirası
Cambu Bambu Kapak Frenchpress 199 Türk Lirası
Sıyırıcılı Süzgeçli kase 99,95 Türk Lirası
Aynalı Peçetelik 99,95 Türk Lirası
Ekmeklik 129 Türk Lirası
Çelik Yemek Kaşığı / Çatalı 89,95 Türk Lirası
Çelik Yemek Bıçağı 59,95 Türk Lirası
Silikon Tencere Kapağı 69,95 Türk Lirası
Coolbox Silikon Basmalı Tuzluk 24,95 Türk Lirası
Misket Sunum Düzenleme Tepsisi 129 Türk Lirası
Fonksiyonel Batarya Ucu 49,95 Türk Lirası
Bienwood Bie Ahşap Basamak 349 Türk Lirası
3'lü Bienwood Bie Çok Amaçlı Raf 299 Türk Lirası
Kokusuz Metal Küllük 29,95 Türk Lirası
Katlanır Yatak 1.149 Türk Lirası
Katlanır Yaprak Masa 479 Türk Lirası
Ahşap Saplı Rüzgar Gülü 69,95 Türk Lirası
Greeenway Çiçek Tohum Çeşitleri 14,90 Türk Lirası
500 ml Greenway Bitki Besini Çeşitleri 49,95 Türk Lirası
Bienwood Bie Ahşap Saksılık Seti 249 Türk Lirası
Çiçek Toprağı 29,90 Türk Lirası
Çift Römorklu Sök Tak Çeşitleri 199 Türk Lirası
Tohum Çeşitleri 59,90 Türk Lirası
Kuğu ve Fil Çiçek Sulama Kabı 49,95 Türk Lirası
Fısfıs Çiçek Sulama Spreyi 24,95 Türk Lirası
Astro Mutfak Beyaz Erik ASP Modüllü 8.499 Türk Lirası
Göcek Mutfak Dolabı Beyaz 7.599 Türk Lirası
Beyaz Melamin Boy Dolap 2.799 Türk Lirası
Ankastre Modülü 1.399 Türk Lirası
Fokus Banyo Dolabı 4.999 Türk Lirası
Mimoza Ada 4.299 Türk Lirası
Arturo Tekli Kirli Sepeti 1.799 Türk Lirası
Elison Tel Sepetli Çok Amaçlı Mutfak Dolabı 1.249 Türk Lirası