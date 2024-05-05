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Bu ürünlerin hepsi 50 TL'den ucuz! ŞOK aktüel ürünler kataloğu yenilendi

Ekonomik fiyatlara ev ihtiyaçlarını almak isteyen vatandaşlar marketlerdeki indirimleri incelemeye devam ediyor. Bu arayışa son veren ŞOK Marketlerinin yapmış olduğu bu dev indirimleri kaçırmayın. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 05.05.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 09:38
Bu ürünlerin hepsi 50 TL'den ucuz! ŞOK aktüel ürünler kataloğu yenilendi

ŞOK market indirimi ile rakip zincir marketlere bir kez daha meydan okudu. Dev kampanyalara imza atan ünlü marketler zinciri ŞOK ’tan yeni bir aktüel kampanya daha geldi. Detaylar haberimizde…

kargo

ŞOK MARKETLERDE DEV İNDİRİM BUGÜN BAŞLADI! GİDENLER 50 TL ALTI ÜRÜNLERDEN KAPIŞ KAPIŞ ALIYOR

Türkiye'nin uygun fiyatlı market zincirlerinden ŞOK'un güncel ürün portföyü vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ederken, ŞOK zincirinin pazarında bugün yeni indirimler başladı.

1 Mayıs 2024 tarihli ŞOK aktüel ürün kataloğundaki tüm ürünler bugün ŞOK Market raflarında alıcılarla buluştu. Türkiye'nin uygun fiyatlı market zincirlerinden ŞOK'un güncel ürün portföyü vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ederken, ŞOK zincirinin pazarında bugün yeni indirimler başladı.

ŞOK'un 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler vatandaşlar arasında merak konusu oluyor. ŞOK market zincirinde yer alan çeşitli ürün ve fiyatlar insanların ilgisini çekerken hem raflardaki ürünler hem de fiyatları merak konusu oldu.

ŞOK zincir marketlerinde bugünden itibaren indirimli ürünlerin listesi şöyle:

Alpina Beyaz Ankastre Set 6.499 Türk Lirası

Sinbo Çift Hazneli Airfryer 3.499 Türk Lirası

Airfryer Izgara Teli 149 Türk Lirası

Çöp Şiş 24,95 Türk Lirası

Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 Türk Lirası

Mehtap Seramik Karnıyarık Tencere 599 Türk Lirası

Mehtap Seramik Tava 399 Türk Lirası

Mehtap Seramik Derin Tencere 649 Türk Lirası

Kare Yapraklı Tepsi 249 Türk Lirası

Rulo Havluluk 99,95 Türk Lirası

Cambu Bambu Kapak Frenchpress 199 Türk Lirası

Sıyırıcılı Süzgeçli kase 99,95 Türk Lirası

Aynalı Peçetelik 99,95 Türk Lirası

Ekmeklik 129 Türk Lirası

Çelik Yemek Kaşığı / Çatalı 89,95 Türk Lirası

Çelik Yemek Bıçağı 59,95 Türk Lirası

Silikon Tencere Kapağı 69,95 Türk Lirası

Coolbox Silikon Basmalı Tuzluk 24,95 Türk Lirası

Misket Sunum Düzenleme Tepsisi 129 Türk Lirası

Fonksiyonel Batarya Ucu 49,95 Türk Lirası

Bienwood Bie Ahşap Basamak 349 Türk Lirası

3'lü Bienwood Bie Çok Amaçlı Raf 299 Türk Lirası

Kokusuz Metal Küllük 29,95 Türk Lirası

Katlanır Yatak 1.149 Türk Lirası

Katlanır Yaprak Masa 479 Türk Lirası

Ahşap Saplı Rüzgar Gülü 69,95 Türk Lirası

Greeenway Çiçek Tohum Çeşitleri 14,90 Türk Lirası

500 ml Greenway Bitki Besini Çeşitleri 49,95 Türk Lirası

Bienwood Bie Ahşap Saksılık Seti 249 Türk Lirası

Çiçek Toprağı 29,90 Türk Lirası

Çift Römorklu Sök Tak Çeşitleri 199 Türk Lirası

Tohum Çeşitleri 59,90 Türk Lirası

Kuğu ve Fil Çiçek Sulama Kabı 49,95 Türk Lirası

Fısfıs Çiçek Sulama Spreyi 24,95 Türk Lirası

Astro Mutfak Beyaz Erik ASP Modüllü 8.499 Türk Lirası

Göcek Mutfak Dolabı Beyaz 7.599 Türk Lirası

Beyaz Melamin Boy Dolap 2.799 Türk Lirası

Ankastre Modülü 1.399 Türk Lirası

Fokus Banyo Dolabı 4.999 Türk Lirası

Mimoza Ada 4.299 Türk Lirası

Arturo Tekli Kirli Sepeti 1.799 Türk Lirası

Elison Tel Sepetli Çok Amaçlı Mutfak Dolabı 1.249 Türk Lirası

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Bu ürünlerin hepsi 50 TL'den ucuz! ŞOK aktüel ürünler kataloğu yenilendi

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