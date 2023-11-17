Bu yöntem eti yumuşacık pişirmeyi sağlıyor! Pişerken içine mutlaka atın: Usta etçiler böyle pişiriyormuş

Et pişirme yöntemlerini araştırıyorsanız bu haber tam size göre! Lokum gibi olacak! Tüm detaylar haberimizde.

Bu yöntem eti yumuşacık pişirmeyi sağlıyor! Pişerken içine mutlaka atın: Usta etçiler böyle pişiriyormuş
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Et pişirmenin çok basit püf noktaları bulunuyor! Lokum gibi et pişirebilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ET PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Et pişirdiğiniz zaman sert olmasından şikayet ediyorsanız bu püf noktaları uygulamanız gerekiyor. Haşlama yöntemi kullanarak etlerinizin lokum gibi pişmesini sağlayabilirsiniz. Eğer haşlama için vaktiniz yoksa sirke ve limon kullanabilirsiniz. Eğer kuzu eti aldıysanız etiniz daha hızlı pişer ancak dana eti yumuşak olmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyar. Eğer etinizin lokum gibi olmasını istiyorsanız basit yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Kuşbaşı et pişirecekseniz bile yumuşak olması için öncesinde haşlamanız gerekiyor. 

lokum gibi et pişirme yöntemleri

Havuç, patates, soğan gibi sebzeler ekleyerek yemeğinizin lezzetini artırabilirsiniz. Eğer zamanınız yoksa ince ve küçük doğranan etleri tavada pişirip içine 1 tatlı kaşığı yağ eklemeniz gerekiyor. Et pişirirken tereyağ daha fazla lezzet kazar. Haşlama yöntemi olmadığı zaman kızartma yöntemiyle lokum gibi et pişirebilirsiniz. Et pişireceğiniz zaman ızgara veya tava kullanacaksanız iyice ısınması gerekiyor. Bütün etleri koyduktan sonra ateşi kısmadan etin rengi dönene kadar pişirmeniz öneriliyor. Eğer döküm tava tercih ederseniz daha kaliteli et pişirebilirsiniz. Et tavaya koyulurken yağ koyulmasına gerek yoktur, yağ sonrasında eklenebilir. Etin üstünde deniz tuzu serperek sıcak tavaya alabilirsiniz. 4 dakika bir tarafını, 3 dakika diğer tarafını pişirebilirsiniz. Pişirme sırasında çatal batırmamak önemlidir çünkü etin içindeki su dışına akar. İçinde olan su ete daha fazla lezzet katar. 

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