Bugün ne pişirsem diyenlere buğu kebabı tarifi! Çocuklarınız bu lezzete hayran kalacak

Evde doğru malzemelerle kolayca hazırlanabilen kullanışlı, lezzetli ve doyurucu ana yemeklerden birisi olan tavuklu buğu kebabı, sebzelerin ve sosun mükemmel birleşimiyle ortaya çıkmasıyla oluşur. Bir kez denediğinizde bağımlısı olacaksınız ve asla bıkmayacağınız. Bu tarifin hazırlanması toplam 55 dakika sürmektedir. Buna 10 dakikalık hazırlık süresi ve 45 dakikalık pişirme süresi dahildir. Tarifte yer alan malzemeler 4 kişiliktir.

Tavuklu Buğu Kebabı Tarifi

Malzemeler :

700 gr tavuk göğüs eti

1 adet orta boy soğan

1 adet orta boy kırmızı biber

1 su bardağı hazır konserve garnitür

1/2 su bardağı domates püresi

1 tatlı kaşığı

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Beşamel Sos İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Üzeri İçin:

Rendelenmiş kaşar peynir





Tavuklu Buğu Kebabı Nasıl Yapılır?

Tavuklu buğu kebabı yapmak için; Öncelikle 700 gr tavuk göğsünü küpten biraz daha küçük parçalar halinde kesin. Daha sonra geniş tencereye 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyip ısıtın. Kızgın yağa 1 adet orta boy sopanı küpler halinde dopradıktan sonra ekleyip 2 dakika kadar kavurun. Kızaran soğanların üzerine doğranmış tavukları yerleştirin. Tavuğu ara sıra karıştırarak 10-12 dakika kızartın.

Daha sonra küpler halinde kesilmiş 1 adet kırmızı dolmalık biberi tavuğun üzerine yerleştirin. Daha sonra tavaya yarım bardak domates püresi ve bir çay kaşığı salçayı ekleyip karıştırın. Ara sıra karıştırarak 2-3 dakika pişirin. Tavuk karışımına 1 su bardağı hazır konserve garnitürü ekleyin ve 2-3 kez karıştırın. Son olarak tuz, karabiber, kırmızı pul biber ve yarım bardak sıcak suyu damak tadınıza göre ekleyip karıştırın. Hazırlanan tavuklu karışımı 5-6 dakika kadar pişirin.

Bu arada beşamel sos için orta boy bir tencerede 2 yemek kaşığı tereyağını eritin. Eriyen tereyağına 2 yemek kaşığı unu ekleyin ve 1 dakika kavurun. Unun fazla pişmemesine ve renginin değişmemesine dikkat edin. 2 bardak sütü yavaş yavaş kavrulmuş unun içine dökün, topaklanmayı önlemek için hızlıca karıştırın. Yoğun bir kıvam elde edilene kadar pişirin. Kıvamı çok koyu olursa biraz süt ekleyin. Son olarak tuz ve karabiberi ekleyip ocaktan alın.

Pişmiş tavuk karışımını ve sosu küçük yuvarlak bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine beşamel sosu döküp kaşıkla eşit şekilde yayalım. Son olarak beşamel tavuk buketinin üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Önceden 190 dereceye ısıtılmış fırına koyun. Üst kısmı tamamen kahverengi olana kadar yaklaşık olarak 20 dakika pişirin.

Tavuklu kebaplar hazır olunca fırından çıkarıp 10 dakika kadar dinlendirin. Daha sonra dilimlenip sıcak olarak servis edilebilir.