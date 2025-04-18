Bursa'da İsmail Hakkı Bursevi Konferansı Düzenlendi

Bursa'da İsmail Hakkı Bursevi'yi Anlamak Konulu Konferans

Birlik Vakfı Bursa Şubesi, "İsmail Hakkı Bursevi'yi anlamak" temalı bir konferans düzenledi. Bu etkinlik, vakfın geleneksel "Cuma Meclisi" programı çerçevesinde gerçekleştirildi.

Murat Yurtsever'in Konuşması

Konferansta, emekli öğretim üyesi Murat Yurtsever konuştu. Yurtsever, 2025 yılının İsmail Hakkı Bursevi'nin 300'üncü ölüm yıl dönümü olduğunu belirtti. Bursevi'nin, özellikle hattat ve şair olarak ilim dünyasına önemli eserler kazandırdığını vurguladı.

Bursevi'nin Müfessirliği ve Tasavvufi Kimliği

Yurtsever, İsmail Hakkı Bursevi'nin öne çıkan yönlerinden birinin müfessirlik olduğunu ifade ederek, Ruhu'l Beyan tefsirinin hem ülkemizde hem de İslam coğrafyasında bilinen, okunan bir eser olduğunu söyledi. Bursevi’nin yanı sıra, Celveti tarikatının 32'nci ve son şeyhi olarak tasavvufa katkı sağlamış birçok tanınan isimle ilişkisini de aktardı.

Bursa'daki Eserleri ve Mirası

Bursevi'nin, 120'den fazla eser bıraktığını dile getiren Yurtsever, Bursa'daki İnebey Kütüphanesi'nde Bursevi’ye ait el yazması eserlerin bulunduğunu belirtti. Yurtsever, İsmail Hakkı Bursevi'nin bir mütefekkir ve önemli bir yazar olarak hem zahiri hem de batınî ilimler sahasında eserler verdiğini kaydetti.

Konferansın Amacı

Yurtsever son olarak, İsmail Hakkı Bursevi'nin büyüklüğünü vurgulayarak, onu anma ve tanıma çabalarının önemini belirtti. Bu devasa mirasın hem bilinmesi hem de sevilmesi gerektiğini ifade etti.

Birlik Vakfı Bursa Şubesi, "İsmail Hakkı Bursevi'yi anlamak" konulu konferans organize etti. Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nde "Cuma Meclisi" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta, emekli öğretim üyesi Murat Yurtsever (sağda) konuştu.

Birlik Vakfı Bursa Şubesi, "İsmail Hakkı Bursevi'yi anlamak" konulu konferans organize etti. Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nde "Cuma Meclisi" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta, emekli öğretim üyesi Murat Yurtsever (sağda) konuştu.