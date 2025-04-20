Bursa'da Osman Gazi'yi Anma Şenliklerinde Geleneksel Köy Düğünü Renklendi

Bursa'da Düğün Coşkusu

Bursa'nın fethinin 699'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nde, köy düğünü etkinliği gerçekleştirildi. 20. kez düzenlenen bu anlamlı etkinlik, Soğukpınar Mahallesi'nde başladı.

Geleneksel Etkinlikler

Etkinlikte, ilk olarak gelin alma töreni gerçekleştirildi. Mahalle Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, davul ve zurnalar eşliğinde geleneksel oyunlar oynayarak gelinin evinden çıkmasını bekledi.

Başkan Aydın'dan Vurgulayıcı Açıklamalar

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, törende yaptığı konuşmada, önümüzdeki yıl Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı olduğunu belirterek, fetih şenliklerini uluslararası boyuta taşımak istediklerini vurguladı. Aydın, "Burayı bize yurt, vatan yapan ecdadı anarak, geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz" dedi.

Köy Düğünlerinin Önemi

Aydın, köylerin giderek boşaldığını ve genç neslin köy düğünlerine şahit olamadığını belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Düğün boyunca kaydedilen coşku ve geleneksel oyunlar, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Düğün Yolculuğu

Ardından, Aydın ve mahalle muhtarları gelin evine girdi. Kapının açılması ve edilen duanın ardından, gelin ata bindirilerek Çaybaşı Mahallesi'ne uğurlandı. Düğün konvoyu Çaybaşı Mahalle Meydanı’na ulaştığında, burada Aydın tarafından temsili nikah kıyıldı. Nikah töreninin ardından, meydandaki mahalleliler oyun havalarına eşlik etti.

Bursa'nın fethinin 699'uncu yıl dönümü dolayısıyla bu yıl 20'incisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nde köy düğünü etkinliği gerçekleştirildi. Soğukpınar Mahallesi'ndeki evinden çıkartılarak ata bindirilen gelin, Çaybaşı Mahallesi'ne yolcu edildi.

Bursa'nın fethinin 699'uncu yıl dönümü dolayısıyla bu yıl 20'incisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nde köy düğünü etkinliği gerçekleştirildi. Soğukpınar Mahallesi'ndeki evinden çıkartılarak ata bindirilen gelin, Çaybaşı Mahallesi'ne yolcu edildi.