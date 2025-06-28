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Bursa'da Türkiye 1. Korolar Buluşması Yapıldı

Bursa'da düzenlenen Türkiye 1. Korolar Buluşması etkinliğinde Türk sanat müziği seslendirildi.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 04:48
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 04:48
Bursa'da Türkiye 1. Korolar Buluşması Yapıldı

Bursa'da Korolar Buluşması Coşkusu

Bursa'da düzenlenen Türkiye 1. Bursa Korolar Buluşması, Uludağ Sanat Derneği tarafından organize edildi. Etkinlik, Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve müzikseverleri bir araya getirdi.

Yetenekli Şefler İle Unutulmaz Anlar

Konserde, şef Hilmi Bozdemir ve Murat Çırakoğlu yönetiminde birbirinden güzel eserler seslendirildi. Sahne alan gruplar arasında Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar Türk Sanat Müziği Korosu, KKTC Laç Belediyesi Gönül Dostları Korosu, Uludağ Sanat Derneği Ritim Atölyesi ve Mudanya Poyraz Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu yer aldı.

Zengin Repertuvar

Konserde, Türk sanat müziğinin sevilen ve unutulmayan eserlerinden geniş bir repertuvar sunuldu. Dinleyiciler, unutulmaz melodilerle dolu bir akşam geçirdi.

Sanatseverlerin Coşkusu

Etkinliğin sonunda, şefler, solistler ve korolar, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlanarak onurlandırıldı. Bu özel etkinlik, müzik severler için keyifli ve unutulmaz anlar yarattı.

Bursa'da Uludağ Sanat Derneği tarafından organize edilen "Türkiye 1. Bursa Korolar Buluşması"...

Bursa'da Uludağ Sanat Derneği tarafından organize edilen "Türkiye 1. Bursa Korolar Buluşması" etkinliği gerçekleşti.

Bursa'da Uludağ Sanat Derneği tarafından organize edilen "Türkiye 1. Bursa Korolar Buluşması"...

Bursa'da Uludağ Sanat Derneği tarafından organize edilen "Türkiye 1. Bursa Korolar Buluşması" etkinliği gerçekleşti.

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