Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Bursa'da Taksi Ücretlerinde Büyük Zam

Bursa'da, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan yeni karar kapsamında taksi tarifelerine büyük bir zam yapıldı. 9 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak bu zamlı tarifeyle birlikte, Bursa'da taksi yolculukları daha da pahalı hale gelecek.

Alınan Yeni Ücretler

Bursa’da yapılacak olan zam ile birlikte:

Taksi açılış ücreti 30 liradan 36 liraya yükselecek.

yükselecek. İndi bindi ücreti 90 liradan 115 liraya çıkacak.

çıkacak. Kilometre başına alınan ücret 30 liradan 36 liraya yükselecek.

yükselecek. Dakika başına uygulanan ücret ise 2,70 TL'den 3,50 TL'ye çıkacak.

çıkacak.

Yapılan bu artışlar, hem uzun mesafe hem de kısa mesafe taksi kullanan vatandaşları olumsuz etkileyecek.

Uludağ'a Ulaşımda Zorluklar Başlayacak

Bursa, kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ ile dikkat çekerken, yeni zamlar tatilcilerin ulaşımını da zorlaştıracak. Uludağ’a yönelik tarifelerdeki düzenlemelere göre, tatil beldesine yapacağınız bir taksi yolculuğunun ücreti 1.600 TL olarak belirlendi.

Bu yüksek ücretler, kış tatili planlayanlar için ek bir maliyet oluşturacak. Bursa'da toplu ulaşımda yaşanan bu artışların, vatandaşları nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.