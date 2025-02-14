Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan Shakespeare Klasiği: Othello

Bursa Devlet Tiyatrosu, Othello ile Sahne Aldı

Bursa Devlet Tiyatrosu, ünlü yazar William Shakespeare'in kaleme aldığı "Othello" adlı eserini tiyatroseverlerle buluşturdu.

Yönetmen ve Ekibin Başarısı

Oyun, Nazım Hikmet Kültürevi'nde izleyiciyle bir araya gelirken, Vlad Trifaş yönetiminde sahnelendi. Dekor tasarımında Murat Gülmez, kostüm tasarımında Fatma Sarıkurt ve ışık tasarımında Sinan Mahçup imzası öne çıktı. Oyun, izleyenlerin beğenisini topladı.

Oyun Teması ve Performans

İzleyiciyi bireysel hikayelerin yanı sıra güvensizlik, kıskançlık ve ihanet gibi evrensel temalarla buluşturan "Othello" oyununda Nurettin Örük, Salih Cem Şener, Öykü Esendemir Örük, Çağrı Dulun, Akif Oktay, Ali Bircan Teke, Acan Ağır Aksoy, Çağrı Zora, Nergiz Acar, Işıl Öztürk Sehlikoğlu, Sıdıka Derya Gümral, Ceren Kayış, Emine Irmak Bavkır, Ahmet Kızıl, Cengiz Bodur, İpek Abama, ve Baran Balkanlar görev aldı.

İleri Dönüş ve Hedefler

Oyun, Nazım Hikmet Kültürevi'nde bugün ve yarın saat 20.30'da izlenebilecek. Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Sezai Yılmaz, Othello'nun son üç sezondur Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde kapalı gişe oynadığını belirtti. Oyunların şehrin doğusu ve batısındaki sahnelerde de tiyatroseverlerle buluşmasına yönelik hedeflerini aktaran Yılmaz, "Bunun ilk adımı da Nazım Hikmet Kültürevi oldu, heyecanlıyım. Bu programın süreklilik kazanmasını ve daha çok seyirciye ulaşmayı arzu ediyoruz." dedi.

Bursa Devlet Tiyatrosu, William Shakespeare'in kaleme aldığı "Othello" adlı oyunu, Nazım Hikmet Kültürevi'nde tiyatroseverlerle buluşturdu.

Bursa Devlet Tiyatrosu, William Shakespeare'in kaleme aldığı "Othello" adlı oyunu, Nazım Hikmet Kültürevi'nde tiyatroseverlerle buluşturdu.