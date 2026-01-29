Bursa Fan Club’te Bayrak Değişimi: Murat Hoşgör Oy Birliğiyle Başkan

Genel Kurul ve Seçim

Bursa Fan Club’ın 23. Olağan Genel Kurulu, Almira Otel’de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yapılan oylamada Murat Hoşgör, oy birliğiyle derneğin yeni başkanı seçildi.

Teşekkür ve Devir Teslim

Kurulduğu günden bu yana sosyal sorumluluk projeleri, yardımlaşma faaliyetleri ve kente değer katan çalışmalarıyla öne çıkan derneğin genel kurulunda, geçmiş döneme teşekkür edilirken yeni dönemin hedefleri paylaşıldı. Önceki dönem başkanı Ali Ademoğlu, yeni başkana güvenini şu sözlerle ifade etti: 'İyi ki Murat Hoşgör’ü üye yapmışım, iyi ki başkan olması için arkadaşlarıma tavsiye etmişim. Bursa Fan Club’ün onunla yoluna devam etmesi çok kıymetli. Senin gibi başkanlara ihtiyacımız var.' Ademoğlu, görev süresi boyunca destek veren tüm üyelere teşekkür etti.

Yeni Başkanın Vizyonu

Görevi devralan Murat Hoşgör, derneğin köklü geçmişine vurgu yaparak oy birliğiyle seçilmenin kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu belirtti. Hoşgör, derneğin geçmişte sosyal devlet ve sosyal belediyecilik anlayışına öncülük eden çalışmalara imza attığını söyledi.

Hoşgör, derneğin vizyonunu ortaya koyan faaliyetleri şöyle sıraladı: dağ köylerine yapılan yardımlar, Balkanlar’daki soydaşlara uzanan destekler, eğitim projeleri ve Ankara’da Bursa adına yürütülen lobi faaliyetleri. Bu mirası daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı.

Öncelikli Konular ve Projeler

Yeni dönemde Bursa’nın temel sorunlarını kamuoyunun gündemine taşıyacaklarını belirten Hoşgör, üzerinde çalışacakları başlıkları şu şekilde açıkladı: vergi-hizmet dengesi, hava kirliliği, trafik, deprem hazırlığı, kültür-sanat çalışmaları ve milletvekillerinin Bursa karnesi. Hoşgör, 'Geçmişin ruhundan kopmadan, yeni bir ses ve yeni bir nefesle Bursa için çalışacağız' dedi.

Yerel Yönetimlerin Mesajları

Genel kurula katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Fan Club’ün kente sunduğu katkılara dikkat çekerek derneğin yalnızca spor alanında değil, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla da önemli bir misyon üstlendiğini ifade etti. Bozbey, Bursaspor’un yeniden hak ettiği yerlere ulaşması temennisinde bulunarak yeni başkan Murat Hoşgöre başarılar diledi.

Olağan Genel Kurul’a katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da derneğin kente kattığı değeri vurguladı. Sivil toplum kuruluşlarının kent yaşamındaki rolünün büyük olduğunu belirten Aydın, Bursa Fan Club’ün sosyal dayanışma, kültürel çalışmalar ve kent bilincini güçlendiren projeleriyle örnek bir duruş sergilediğini söyledi ve yeni dönemin Bursa adına hayırlı olmasını temenni etti.

Bursa Fan Club, yeni yönetimiyle kent gündeminde etkin rol oynamaya devam edeceğini ilan etti.

