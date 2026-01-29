Nusaybin Akarsu Mahallesi'nde Kış Büyüsü: Karla Kaplanan Damlar

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Akarsu Mahallesi, karla kaplanan damları ve doğal dokusuyla dron görüntülerinde kışın eşsiz güzelliğini sergiledi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:15
Nusaybin Akarsu Mahallesi'nde Kış Büyüsü

Karla Kaplanan Damlar ve Doğal Dokusu Görenleri Etkiledi

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Akarsu Mahallesi, karla kaplanan damları ve doğal dokusuyla görenleri kendine hayran bıraktı.

Sessizliği ve sade yaşamıyla dikkat çeken Akarsu Mahallesi, kış mevsiminde de kendine özgü güzelliğini korudu. Beyaz örtüyle kaplanan köy manzarası, kırsal yaşamın değişmeyen yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Ortaya çıkan eşsiz görüntüler, dron ile havadan kaydedildi. Havadan alınan kayıtlar, köyün kış mevsimindeki doğal güzelliğini ve beyaz örtüyle bütünleşen mimarisini etkileyici bir şekilde yansıttı.

