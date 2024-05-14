Büyükşehir Belediyesi personel alımını duyurdu! Başvurular internetten

İş arayanların arttığı bu dönemde o belediyeden işsiz vatandaşın yüzünü güldürecek bir istihdam haberi geldi. Detaylar haberimizde…







BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 6 DAİMÎ SÜRELİ İŞÇİ ALIMI ONLİNE BAŞVURU

Bir iş için toplam 6 daimî işçi istihdam edilecek. Kentsel Alanda süresiz olarak çalışacak toplam 6 işçinin kayıt işlemleri devam ediyor.

Altı adet kompozit ürün imalat personeli tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Büyükşehir Metropolitan 6’da kadrolu personel alımı ile ilgili detaylı bilgiye bu yazımızdan hemen ulaşabilirsiniz.

BÜYÜKŞEHİR SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ZAMANI

6 daimî tam zamanlı çalışanın işe alınması. Kompozit ürün imalatına yönelik işe alım süreci devam etmektedir. Son başvuru tarihi 12 Mayıs 2024'tür.

6 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU BELGELERİ

Büyükşehir Belediyesi 6 Kadrolu personel alımı için başvuru yapacak adaylardan istenen belgeler şu şekildedir: Başvurularını Özgeçmiş (CV), Diploma ve 2 adet Fotoğraf ile yapabilirler.

KİMLER BÜYÜKŞEHİR İŞÇİ ALIMINA MÜRACAAT EDEBİLİR?

Kentsel Alanda uzun süreli iş arayan başvuru sahipleri için yeterlilik gereksinimleri; En az lise mezunu olmalı. 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. Kompozit ürünlerin üretiminde çalışırken hiçbir engel yoktur. Fiberglas ürün sektörü hakkında bilgi sahibi olmak, kompozit ürün tasarlama ve kalıp yapma becerisine sahip olmak. Başvuru koşullarını sağlayan 6 işçi istihdam edilecektir.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 6 İŞÇİ ALIM I BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ordu Belediyesi'nde kadrolu işçi olarak çalışmak üzere başvuru koşullarını sağlayan adaylar, başvuru talimatlarında belirtilen e-posta adresine gerekli belgeleri göndererek başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuruları aktif olan adaylarla 13 Mayıs 2024 tarihinde Ordu Belediyesi Altınordu/ORDU 2. Katı'nda mülakat yapılacaktır.