Büyükşehir belediyesine zabıta memuru alımı! Boy ve yaş şartına uyanlar yaşadı

Belediye bünyesine zabıta memuru alımı yapılacak! Başvuru şartları belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BELEDİYEYE ZABITA MEMURU ALIMI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan son duyurulara göre belediye bünyesine zabıta memuru alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, süresi geçmiş ya da affa uğramış bile olsa belirli suçlardan mahkum olunmaması, askerlikle ilişiği olmaması, görevini devamlı yapmaya engel herhangi bir ruhsal ya da fiziksel engeli olmaması,





erkeklerin en az 167 cm, kadınların en az 160 cm boyunda olması, 30 yaşın doldurulmamış olması, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması, daha önce çalışılan kurumlardan disiplinsizlik ya da ahlaki sebeplerle çıkarılmaması şartlarını taşımaları gerekiyor. Başvurular 28 Haziran mesai saati bitimine kadar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Şehit Er Mehmet Çadırcı Cadde No 50 Şirinkapı Buca İzmir adresine şahsen yapılabilecek.