Çalışma Bakanlığı KPSS puanıyla büro personeli alacak! İşte son başvuru tarihi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli büro ve destek personeli alacak. İşte ilan başvuru detaylatı ve koşulları...

Çalışma Bakanlığı KPSS puanıyla büro personeli alacak! İşte son başvuru tarihi
Yayın Tarihi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, merkez teşkilatında istihdam etmek üzere toplamda 62 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı esas alınarak 35 büro personeli ve 27 destek personeli pozisyonlarına yapılacak. Başvurular 24 Ocak 2024 ile 4 Şubat 2024 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilebilecek.

personel alımı

Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması, müracaat tarihi itibarıyla emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması, 35 yaşını doldurmamış olması, askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre başka bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışmıyor olması ve son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmemiş olması ya da sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olması, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığının bulunmaması gerekmektedir.

Başvuruların son tarihi 4 Şubat 2024 olarak belirlenmiştir. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağı belirtilirken, adaylar ilgili internet adresi üzerinden gerekli başvuru koşullarını ve detayları inceleyebilirler.

Öne Çıkanlar
Görüp görebileceğiniz en zeki 3 burç! Onların zekasını sakın hafife almayın Görüp görebileceğiniz en zeki 3 burç! Onların zekasını sakın hafife almayın
Evinde doğalgaz kullannalara kötü haber! O tarihten sonra kombiler tek tek sökülecek Evinde doğalgaz kullannalara kötü haber! O tarihten sonra kombiler tek tek sökülecek
Emeklilere bir zam sürprizi daha! Rakamı duyan emeklinin aklı başından gidecek Emeklilere bir zam sürprizi daha! Rakamı duyan emeklinin aklı başından gidecek
Çok Okunanlar
Aracında bundan olan hapı yuttu! Binlerce lira para cezası kesilecek Aracında bundan olan hapı yuttu! Binlerce lira para cezası kesilecek KPSS şartsız iş kapısı açıldı! Kızılay üniversite diplomasıyla geleni bu kadroya alacak! KPSS şartsız iş kapısı açıldı! Kızılay üniversite diplomasıyla geleni bu kadroya alacak! Limonu haftalarca taze tutmanın pratik yolu! Bilenler bir tanesini bile çöpe atmıyor Limonu haftalarca taze tutmanın pratik yolu! Bilenler bir tanesini bile çöpe atmıyor Tarım ve Orman Bakanlığı Sınavsız, KPSS'siz, İlkokul, Lise Mezunu 1500 İşçi Alacak Tarım ve Orman Bakanlığı Sınavsız, KPSS'siz, İlkokul, Lise Mezunu 1500 İşçi Alacak Bankada memur olmak isteyenlere müjde! İş Bankası yüksek maaşla 23 ilde memur alacak! Bankada memur olmak isteyenlere müjde! İş Bankası yüksek maaşla 23 ilde memur alacak! Balık burcu hangi ayda doğar ve özellikleri nelerdir? Balık burcu hangi ayda doğar ve özellikleri nelerdir?