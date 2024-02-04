Çalışma Bakanlığı KPSS puanıyla büro personeli alacak! İşte son başvuru tarihi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, merkez teşkilatında istihdam etmek üzere toplamda 62 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı esas alınarak 35 büro personeli ve 27 destek personeli pozisyonlarına yapılacak. Başvurular 24 Ocak 2024 ile 4 Şubat 2024 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilebilecek.





Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması, müracaat tarihi itibarıyla emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması, 35 yaşını doldurmamış olması, askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre başka bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışmıyor olması ve son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmemiş olması ya da sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olması, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığının bulunmaması gerekmektedir.

Başvuruların son tarihi 4 Şubat 2024 olarak belirlenmiştir. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağı belirtilirken, adaylar ilgili internet adresi üzerinden gerekli başvuru koşullarını ve detayları inceleyebilirler.