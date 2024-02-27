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Çamaşır kokumdan ödün vermem diyenlerin imdadına A101 yetişiyor! Yumoş sprey devasa indirimi rekor kıracak

A101 indirim aktüel kataloğunda dikkat çeken Yumoş sprey çeşitleri, inanılmaz bir indirimle satışa çıktı. Almak isteyenlerin sıraya girdiği çamaşır koku spreylerinde ise dev indirimin bitmesine az bir zaman kaldı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 27.02.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 15:19
Çamaşır kokumdan ödün vermem diyenlerin imdadına A101 yetişiyor! Yumoş sprey devasa indirimi rekor kıracak

Alışveriş tutkunlarının yüzünü güldüren A101, her hafta müşterilerine sürpriz indirimler sunmaya devam ediyor. Bu hafta son günü 1 Mart olan aktüel kataloğunda göz kamaştıran bir fırsat var. Yumoş sprey çeşitleri ise inanılmaz bir indirimle satışa çıktı. İşte ayrıntılar...

YUMOŞ SPREY

Yumoş sprey çeşitleri inanılmaz bir indirimle raflardaki yerini aldı! Normalde 86,90 TL olan Yumoş sprey çeşitlerini, sadece 49,50 TL'ye satın alabilirsiniz. Bu cazip fırsatı kaçırmak istemeyen alışveriş tutkunları, A101 mağazalarına akın etti. 

Yumoş Sprey ile Çamaşırlarınız Pırıl Pırıl!

Yumoş sprey, çamaşırlarınızı yumuşatmak, ferahlatmak ve mis gibi kokutmak için kullanabileceğiniz harika bir üründür. Yumoş sprey, çamaşır makinesine ihtiyaç duymadan, kuru veya ıslak çamaşırlarınıza püskürterek kullanabilirsiniz.

a101 SPREY

Yumoş sprey, çamaşırlarınızda leke bırakmaz, renklerini korur ve kırışıklıkları önler. Yumoş sprey, lavanta, limon, çiçek, orkide ve daha birçok çeşidiyle, çamaşırlarınıza istediğiniz koku ve ferahlığı verir.

A101'de Yumoş Sprey Stokları Tükenmek Üzere!

A101’de Yumoş sprey rekor adeta rekor kırdı. A101, Yumoş sprey çeşitlerini neredeyse yarı fiyatına satışa sunarak, müşterilerine büyük bir jest yaptı. Oldukça ilgi gören kampanyada Yumoş sprey satışları resmen patladı! A101 mağazaları, Yumoş sprey almak isteyen müşterilerle doldu taştı. 

a101

Bazı mağazalarda, Yumoş sprey stokları bitti ve müşteriler mağdur oldu. Bu nedenle, A101 yetkilileri, Yumoş sprey stoklarını yenilemek için çalıştıklarını ve müşterilerden sabır istediklerini belirtti. A101, kampanyanın sadece 1 Mart’a kadar geçerli olduğunu hatırlatıp, müşterilerine acele etmelerini de tavsiye ediyor. 

Dev indirim kampanyasında, daha bir çok ürün hem kaliteli hem de avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor! 24 Şubat'ta başlayan ve 1 Mart'ta sona erecek olan kampanyada stoklar tükenmeden acele etmekte fayda var. 

a101 kapıda

Ayrıca bu indirimlerden  alışverişinizi online olarak yapabilir ve ürünlerin kapınıza kadar getirebilirsiniz. Bu servis, alışverişinizi daha da uygun fiyata yapmanızı sağlayan bir çok avantaj sunuyor. A101 Kapıda ile, A101’in sunduğu indirimli ürünlerden, kampanyalardan ve fırsatlardan yararlanabiliyorsunuz. 

Belirli bir tutarın üzerindeki alışverişlerinizde kargo ücreti ödemiyorsunuz. Ayrıca, alışverişinizi istediğiniz zaman iptal edebilir veya değiştirebilirsiniz. A101, sizlere daha iyi hizmet verebilmek için, her hafta yeni indirimler sunmaya devam edecek.

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