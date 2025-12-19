DOLAR
Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis: Transit Gemi Geçişleri Saat 08.00'de Kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle saat 08.00 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişleri kapatıldı; gemiler demir bölgelerinde bekliyor, Lapseki-Gelibolu feribotları durdu.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 09:26
Kapanma Kararı ve Etkileri

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 08.00 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak trafik kapanışını bildirdi. Bu kapsamda birçok gemi demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Feribot Seferlerinde Kesinti

Yoğun sis, şehir içi deniz ulaşımını da etkiledi. Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Yetkililer ve deniz trafiği kurumları tarafından yapılacak yeni duyurularla gelişmeler takip ediliyor.

