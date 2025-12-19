DOLAR
Osmaniye'de depremi atlatan noter katibi: Ata tohumu, salep ve safran üretimi

Noter katibi Mahmut Yıldız, 6 Şubat depremleri sonrası Osmaniye Bahçe köyünde ata tohumu, salep ve safran üretimine başladı; tohumları ücretsiz dağıtıyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:13
Osmaniye'de depremden sonra toprakla yeni hayat kurdu

Noter katibi Mahmut Yıldız, 6 Şubat depremleri sonrası şehir yaşamını bırakarak ailecek köye taşındı. Osmaniye merkeze bağlı Bahçe köyü'nde yaptırdıkları evin önündeki 4 dönümlük alanda ata tohumları, salep ve safran üretimine başladı.

Yıldız, üretimi hem aile gelirine dönüştürdü hem de bölge çiftçilerine örnek oldu. Üretimin ilk yıllarında salepte yüksek verim sağladıklarını, destek bakımından eksiklikler yaşadıklarını anlattı. Ardından safran üretimine de başlayan Yıldız, eşiyle birlikte yürüttükleri üretimle kışlık ve yazlık ürünler yetiştiriyor.

Hafta içi mesaide, hafta sonu tarladayız

Yıldız, 'Hafta için normal mesaide çalıştığımız için hafta sonu bütün ağalığımızı ve yoğunluğumuzu bahçeye vermek zorundayız' diyerek iş ve tarım arasındaki dengeyi özetledi. Salep üretiminin Osmaniye'de denenen ilk uygulamalardan biri olduğunu, olumlu sonuç aldıklarını vurguladı.

Safranın salebe göre daha verimli olduğunu belirten Yıldız, iki kişiyle yürüttükleri üretimin küçük aileler için bile gelir sağlayabileceğini ifade etti.

Ata tohumu üretimi ve ücretsiz dağıtım

Yıldız, ata tohumu üretimi ve dağıtımında aktif rol aldıklarını söyleyerek şunları paylaştı: 'Ata tohum merkezine tohum göndermemiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Yazlık ve kışlık ata tohumlarımızı üretim aşamasında Doğu Akdeniz bölgesinde temsilcisiyiz, şu an Diyarbakır'da merkezimiz var, oraya tohumları gönderiyoruz. Oradan da tüm Türkiye'ye ücretsiz bir şekilde gönderiyoruz. Sadece talep açmaları gerekiyor.'

Yıldız son olarak, 'Çiftçilerimiz denemekten hiç korkmasınlar' diyerek, salep ve safran üretimine küçük ölçeklerle başlamanın mümkün ve kazançlı olduğunu belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

