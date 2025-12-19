Sarıgöl'de Aralıkta Papatyalar Açtı — Zemheri 'Yalancı Bahar' Endişesi

Sarıgöl'de Aralıkta Papatyalar Zemheri Soğuklarına Rağmen Açtı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Aralık ayında papatyalar açtı. Zemheri soğuklarının başlamasına rağmen doğada görülen bu sıra dışı durum, çiftçileri endişelendirdi.

Çiftçiler 'yalancı bahar' uyarısı yapıyor

Kışın en soğuk dönemlerinden biri kabul edilen zemheri günlerinde, bir yandan bağlarda örtü altı üzüm hasadı devam ederken, çevredeki papatyaların açması ilçede adeta “yalancı bahar” izlenimi yarattı. Gündüzleri güneşli, geceleri ise soğuk geçen hava koşullarının erken açan bitkiler için risk oluşturduğunu belirten çiftçiler ilerleyen günler için tedirgin olduklarını söyledi.

Çiftçi Mücahit Saraç yaşanan durumu endişe verici olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı: "Bir yandan bağlarda örtü altı üzümler hasat edilirken, bir yandan da ılık havaya aldanan papatyaların açması ilginç ve düşündürücü. Önümüzdeki günlerde meyve ağaçları da çiçek açarsa, ileride meyve almamız zor olur. Bu bölgede ocak ayından mart sonuna kadar şiddetli kış yaşanır. Erken açan ağaçlar soğuklara aldanır. Papatyaların açmasına biz ‘yalancı bahar’ deriz"

Vatandaşlar ve esnafın tepkisi

Aralık ayında açan papatyalar, vatandaşların da dikkatini çekti. Güneşli günleri fırsat bilen Sarıgöllüler yalancı baharın tadını çıkardı. Sarıgöl Yeni Sanayi Bölgesi’nde açan papatyalar ise sanayi esnafının ilgisini topladı.

Sanayi esnafı Serkan Yılmaz duruma şaşkınlıkla yaklaşarak, "Gerçekten şaşırtıcı bir durum" dedi.

