Kütahya'da "Filistin’e Umut Ol" Hayır Çarşısı'na Yoğun İlgi

Kütahya Germiyan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlediği "Filistin’e Umut Ol" Hayır Çarşısı, öğrencilerin stantlarıyla yoğun ilgi gördü; Mustafa Yılmaz etkinliği ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:06
Kütahya'da "Filistin’e Umut Ol" Hayır Çarşısı düzenlendi

Okuldan dayanışma çağrısı

Kütahya Germiyan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, Filistin halkına destek amacıyla "Filistin’e Umut Ol" adlı Hayır Çarşısı düzenlendi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan stantlar ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Hayır Çarşısını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, stantları gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Etkinliğe şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler de katılım sağladı.

Mustafa Yılmaz, bu tür etkinliklerin dayanışma ve yardımlaşma bilincini güçlendirdiğini belirterek, Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen hayır çarşısında emeği geçen okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür etti.

