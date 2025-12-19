DOLAR
İncirliova'da Ulaşım Konforu Artıyor: İstiklal Mahallesi'nde Sıcak Asfalt

İncirliova Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları iş birliğiyle İstiklal Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor; ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:05
İncirliova Belediyesi tarafından, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen yol çalışmaları kapsamında İstiklal Mahallesi nde sıcak asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmanın kapsamı

Yürütülen çalışmalar, özellikle tonajlı araç trafiğinin yoğun olduğu bağlantı yolları ile İstiklal Mahallesi'nden Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı'na geçiş için planlandı. Ekipler sahada tam kapasiteyle çalışarak, ilçedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesini hedefliyor.

Belediye Başkanı'nın açıklaması

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, çalışmalarda emeği geçen kurumlara teşekkür ederek sürecin aralıksız devam ettiğini belirtti. Başkan Kaya, desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli ye teşekkür etti.

Hedef ve planlar

Başkan Kaya, vatandaş talepleri ve yapılan planlamalar doğrultusunda merkez-kırsal ayrımı yapmaksızın ilçenin her noktasında yeni yol yapım, düzenleme ve yenileme çalışmalarının hız kesmeden sürdürüleceğini vurguladı.

