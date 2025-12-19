İstanbul Boğazı'nda Pus Drone ile Görüntülendi: Hava Kirliliği Endişesi

İstanbul Boğazı'nda Pus Drone ile Görüntülendi

İstanbul’da sabah saatlerinde Boğaz ve çevresine çöken pus, sabahın ilk ışıklarında drone ile kaydedildi. Havadaki görünürlüğü azaltan ve hava kalitesini düşüren bu görüntüler, uzmanlar ve vatandaşlar tarafından endişe verici bulunuyor.

Hava Kalitesi Verileri ve Etkilenen Bölgeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hava Kalitesi Ölçüm Merkezi verilerine göre, Kağıthane, Kadıköy Göztepe ile her gün binlerce aracın kullandığı D-100 güzergahı hava kalitesinin düştüğü bölgeler arasında yer aldı. Buna karşın Beylikdüzü, Sultangaz, Beşiktaş, Ümraniye, Üsküdar, Sarıyer ve Kartal gibi ilçeler, ölçümlere göre daha iyi hava kalitesi gösteren bölgeler olarak öne çıktı.

Drone çekimleri, kentin bazı kesimlerinde hava kirliliğinin görsel olarak da kendini hissettirdiğini ortaya koyarken, yetkililer ve vatandaşlar oluşan durumu yakından takip ediyor.

