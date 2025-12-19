DOLAR
Hanife Türkseven Aile Sağlığı Merkezi Protokolü İmzalandı — Düzce Çiftlik Köyü’ne Yeni Sağlık Tesisi

Düzce Çiftlik Köyü'nde inşa edilecek Hanife Türkseven Aile Sağlığı Merkezi için protokol, Vali Selçuk Aslan ve yerel yetkililer ile Türkseven ailesinin katılımıyla imzalandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 10:59
DÜZCE (İHA) – Düzce merkeze bağlı Çiftlik Köyü’nde inşa edilecek olan Hanife Türkseven Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı.

Protokol Töreni

Protokol, Düzce Valiliğinde; Vali Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile hayırseverler Ömer Faruk Türkseven, Tarık Türkseven ve Yasin Türkseven’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Projenin Amacı ve Önemi

Yeni Aile Sağlığı Merkezinin inşa edilmesi, Düzce’nin sağlık altyapısını güçlendirerek Çiftlik Köyü ve çevresindeki yerleşimlerin vatandaşlarına daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetleri sunulmasını hedefliyor. Proje, Türkseven ailesinin katkılarıyla hayata geçirilecek olup toplum sağlığının iyileştirilmesine önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yetkililerin Açıklamaları

Vali Selçuk Aslan, protokol töreninde şunları söyledi: "Bugün burada, Düzce’mize önemli bir sağlık tesisi kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Hemşehrilerimize daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetleri sunmak için bu projeyi hayata geçiriyoruz. Türkseven ailesine bu anlamlı katkısından dolayı teşekkür ediyorum".

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise "Sağlık alanında daha fazla yatırım yaparak Düzce’nin gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Bu tür projeler, hemşehrilerimize daha sağlıklı bir yaşam sunmanın yanı sıra, şehrimizin kalkınmasına da yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz da projeyi değerlendirerek, "Aile Sağlığı Merkezleri, toplum sağlığının temeli olarak kabul edilir. Bu merkez, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin bir şekilde erişebilmelerini sağlayacak" dedi.

İnşa ve Hizmete Sunma Hedefi

Hanife Türkseven Aile Sağlığı Merkezi, bölge halkının sağlık hizmetlerinden daha verimli bir şekilde yararlanabilmesi için kısa sürede inşa edilerek hizmete sunulması hedefleniyor.

