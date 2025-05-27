Çanakkale'de Mitolojik Giysiler Defilesi Heyecanı

Çanakkale'de Mitolojik Tanrılar ve Truva Defilesi Düzenlendi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Kaz Dağları eteklerinde bulunan Adatepe köyünde, mitolojik giysiler defilesi gerçekleştirildi. "Mitolojik Tanrılar ve Truva Defilesi" adıyla düzenlenen etkinlikte, Ayvacık Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı 40 farklı tasarım sergilendi.

Defile ve Sergi Göz Doldurdu

Defile, Taş Mektepte yapıldı ve 25 kursiyerin podyuma çıktığı bu etkinlik izleyicilerden büyük ilgi gördü. Ayrıca, etkinlik kapsamında bir resim sergisi de açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği

Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ümit Cinay, bu defilenin Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Cinay, kursiyerlerin dönüştürülebilir ve atık malzemeler kullanarak, Yunan mitolojisindeki tanrıların giysilerini modern moda ile birleştirdiğini ifade etti.

Derin Tarihten İlham

Kurs öğretmeni Hatice Karaduman, defilenin temasının belirlenmesinde Çanakkale'nin zengin tarihsel ve kültürel mirasından ilham aldıklarını dile getirdi. Truva'nın eşsiz hikayesinin, mitolojik karakterlerin sembolik gücüyle birleşerek hem sanatsal hem de kültürel zenginliği ortaya çıkardığını söyleyen Karaduman, her bir kıyafette Truva karakterlerinin hikayesini modern yorumlarla sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Protokol ve Halkın Katılımı

Defileyi, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Küçükkuyu Belediye Başkan Vekili Bahadır Emre Diken, Ayvacık Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Enver İnanç ve çok sayıda vatandaş izledi. Etkinlik, katılımcılardan tam not aldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde Kaz Dağları'nın eteklerindeki Adatepe köyünde, halk eğitim merkezi kursiyerlerince hazırlanan tasarımların yer aldığı "Mitolojik Tanrılar ve Truva Defilesi" yapıldı. Taş Mektep'te gerçekleştirilen defilede, Yunan mitolojisindeki giysilerden esinlenilerek geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan 40 tasarım yer aldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde Kaz Dağları'nın eteklerindeki Adatepe köyünde, halk eğitim merkezi kursiyerlerince hazırlanan tasarımların yer aldığı "Mitolojik Tanrılar ve Truva Defilesi" yapıldı. Taş Mektep'te gerçekleştirilen defilede, Yunan mitolojisindeki giysilerden esinlenilerek geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan 40 tasarım yer aldı.