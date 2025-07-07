Çanakkale'de Troya Savaşının İzleri Kazılarda Ortaya Çıkıyor

Troya Antik Kenti'nde Kazılar Devam Ediyor

Çanakkale'nin Tevfikiye köyü sınırlarında yer alan Troya Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda arkeologlar, tarih öncesi Troya Savaşı'nın izini sürüyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve 5 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip olan bu antik kentte, bu yılki kazılar Son Tunç Çağı'nın tahribat tabakasına inmeyi hedefliyor.

Tarihi Kazılar ve Destekleyici Kuruluşlar

Troya Antik Kenti'nde ilk kazılar 1863 yılında Frank Calvert tarafından başlatıldı. Ardından resmi olarak 1871'de Heinrich Schliemann ve daha sonraki yıllarda Wilhelm Dörpfeld ile Carl Blegen tarafından devam ettirildi. 2025 yılı kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve destekleri, İÇDAŞ'ın ana sponsorluğu, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Tevfikiye köyü muhtarlığı tarafından destekleniyor.

Arkeologlar Savaş İzlerinin Peşinde

Günümüzde kazı çalışmalarını yürütmekte olan Prof. Dr. Rüstem Aslan, bu yılki hedeflerinin Troya Savaşı ile ilişkilendirilen tahribat tabakasına ulaşmak olduğunu vurgulayarak, "Bu sene Troya 6 dönemine ait buluntular üzerinde yoğunlaşıyoruz. Özellikle daha önce yaptığımız çalışmalar sonrasında elde ettiğimiz kalıntılar, bu savaş döneminde önemli ipuçları taşıyor" dedi.

Önemli Buluntular Ortaya Çıkıyor

Prof. Dr. Aslan, Troya 6 sarayına ait buluntular arasında 3 bin 500 yıllık sapan taşlarının bulunduğunu belirtti. Bu taşlar, kazının yapıldığı alanın savunma ve saldırı ile ilgili işlevine dair önemli veriler sunuyor. "Geçen yıl da bu alanda iki tane Son Tunç Çağı'na ait ok ucu bulmuştuk. Bu bulgular, ilerleyen kazı dönemlerinde daha çarpıcı verilere ulaşabileceğimizin işareti" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Troya Savaşı'nın Tarihsel Önemi

Troya Savaşı, Troyalı Paris'in, Sparta kralı Menelaus'un eşi Kraliçe Helen'i kaçırması sonrası Akalar tarafından Truva şehrine karşı başlatılmıştır. Savaş, Agamemnon'un Troya Atı stratejisiyle Akalar’ın galibiyetiyle sona ermiş; kuşatma ise tam 10 yıl sürmüştür.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 5 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğu belirtilen Troya Antik Kenti'nde arkeologlar, bu yılki kazılarda Troya Savaşı'nın izini sürüyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 5 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğu belirtilen Troya Antik Kenti'nde arkeologlar, bu yılki kazılarda Troya Savaşı'nın izini sürüyor.