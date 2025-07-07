DOLAR
39,99 -0,21%
EURO
46,96 0,18%
ALTIN
4.251,83 0,53%
BITCOIN
4.355.034,79 -0,16%

Çanakkale'de Troya Savaşının İzleri Kazılarda Ortaya Çıkıyor

Troya Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda Son Tunç Çağı'na ait savaş bulgularına ulaşılmaya çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 11:42
Çanakkale'de Troya Savaşının İzleri Kazılarda Ortaya Çıkıyor

Troya Antik Kenti'nde Kazılar Devam Ediyor

Çanakkale'nin Tevfikiye köyü sınırlarında yer alan Troya Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda arkeologlar, tarih öncesi Troya Savaşı'nın izini sürüyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve 5 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip olan bu antik kentte, bu yılki kazılar Son Tunç Çağı'nın tahribat tabakasına inmeyi hedefliyor.

Tarihi Kazılar ve Destekleyici Kuruluşlar

Troya Antik Kenti'nde ilk kazılar 1863 yılında Frank Calvert tarafından başlatıldı. Ardından resmi olarak 1871'de Heinrich Schliemann ve daha sonraki yıllarda Wilhelm Dörpfeld ile Carl Blegen tarafından devam ettirildi. 2025 yılı kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve destekleri, İÇDAŞ'ın ana sponsorluğu, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Tevfikiye köyü muhtarlığı tarafından destekleniyor.

Arkeologlar Savaş İzlerinin Peşinde

Günümüzde kazı çalışmalarını yürütmekte olan Prof. Dr. Rüstem Aslan, bu yılki hedeflerinin Troya Savaşı ile ilişkilendirilen tahribat tabakasına ulaşmak olduğunu vurgulayarak, "Bu sene Troya 6 dönemine ait buluntular üzerinde yoğunlaşıyoruz. Özellikle daha önce yaptığımız çalışmalar sonrasında elde ettiğimiz kalıntılar, bu savaş döneminde önemli ipuçları taşıyor" dedi.

Önemli Buluntular Ortaya Çıkıyor

Prof. Dr. Aslan, Troya 6 sarayına ait buluntular arasında 3 bin 500 yıllık sapan taşlarının bulunduğunu belirtti. Bu taşlar, kazının yapıldığı alanın savunma ve saldırı ile ilgili işlevine dair önemli veriler sunuyor. "Geçen yıl da bu alanda iki tane Son Tunç Çağı'na ait ok ucu bulmuştuk. Bu bulgular, ilerleyen kazı dönemlerinde daha çarpıcı verilere ulaşabileceğimizin işareti" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Troya Savaşı'nın Tarihsel Önemi

Troya Savaşı, Troyalı Paris'in, Sparta kralı Menelaus'un eşi Kraliçe Helen'i kaçırması sonrası Akalar tarafından Truva şehrine karşı başlatılmıştır. Savaş, Agamemnon'un Troya Atı stratejisiyle Akalar’ın galibiyetiyle sona ermiş; kuşatma ise tam 10 yıl sürmüştür.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer...

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 5 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğu belirtilen Troya Antik Kenti'nde arkeologlar, bu yılki kazılarda Troya Savaşı'nın izini sürüyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer...

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 5 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğu belirtilen Troya Antik Kenti'nde arkeologlar, bu yılki kazılarda Troya Savaşı'nın izini sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Coğrafi İşaretli Ürünler Atölyesi ve Sergisi Gerçekleştirildi
2
Mersin'in Cenneti Yapraklı Koy, Yenilenen Özellikleriyle Misafirlerini Ağırlıyor
3
Çanakkale'de Troya Savaşının İzleri Kazılarda Ortaya Çıkıyor
4
BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları
5
Gönüllü Gençler, Hastanede Tedavi Gören Çocukların Karnelerine Sevinç Eğlencesi Düzenledi
6
Mevlana'nın Konya'ya Gelişinin 797. Yıl Dönümü Kutlandı
7
İzmir Bornova, Gaziemir, Buca, Karabağlar! İzmirliler bu verilere hiç şaşırmayacak

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı