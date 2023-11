Çatkapı gelen misafirlere 15 dakikada pişen peynirli tepsi böreği! Lezzetine doyum olmayacak

Günlük hayatta her an tüketilebilen bir lezzet olan börek, pratik yapımıyla sofralarımızı süsleyen bir baş tacı konumunda. İç harcında çeşitliliğin ön planda olduğu böreği, her damak zevkine hitap edecek şekilde kolayca hazırlayabilirsiniz. Börek yapımının birbirinden farklı yöntemleri bulunmakla birlikte, bu yazıda sizlere peynirli tepsi böreğinin nasıl yapıldığını anlatacağız. İşte ihtiyacınız olan malzemeler...

Malzemeler

- 6 adet yufka

İç Harcı İçin

- Peynir

- Mayısdanoz

Böreğin Sosu İçin

- Yarım su bardağı tereyağı

- 1 su bardağı sıvı yağ

- 1 su bardağı süt

- 1 adet yumurta

LEZZETLİ PEYNİRLİ TEPSİ BÖREĞİNİN SIRRI





Yapılışı

1. İlk adım olarak, uygun bir fırın tepsisine bir adet yufkayı düzgünce serin.

2. Sos için gerekli olan tereyağı, sıvı yağ, süt ve yumurtayı karıştırma kabında iyice çırpın.

3. Hazırlanan sosu, serdiğiniz yufkanın üzerine eşit bir şekilde sürün.

4. Islatılmış yufkayı parçalara ayırın ve sosladığınız yufkanın üzerine serin.

5. Peynirli harcı hazırlayın ve bu harcı yufkaların üzerine serpiştirin. Dilerseniz farklı peynir çeşitleri kullanarak lezzeti zenginleştirebilirsiniz.

6. Bir adet yufkayı daha parçalara ayırın, soslayın ve peynirli harcın üzerine serin. Bu adımı, tüm yufkalar bitene kadar tekrarlayın. Ancak unutmayın, peynirli katlara sos dökmemeye özen gösterin.

7. Böreği tamamladıktan sonra, kenarlardan taşan yufkayı içeriye katlayın ve böreği dilimleyin.

8. Dilimleme işleminden sonra kalan sosu böreğin üzerine gezdirin. İsteğe bağlı olarak yumurta sarısı sürebilir ve çörek otu ile susam serpebilirsiniz.

9. Hazırlanan böreği yaklaşık 2 saat dinlendirin. Dinlendikten sonra, önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirin. Börek alttan üstten tamamen kızardığında pişmiş demektir.

10. Böreği fırından çıkardıktan sonra istediğiniz gibi dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Lezzetli peynirli tepsi böreğiniz hazır, afiyet olsun!