Çıtır çıtır patates kızartmasının sırrı buymuş! İçine bir gram bile yağ çekmiyor

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ÇITIR ÇITIR PATATES KIZARTMA SIRLARI

Patates kızartması sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olsa da kızartıldığı zaman yağ çekmesiyle hem lezzeti bozuluyor hem de kalorisi daha da artıyor. Patates kızartırken yağ çekmesini engellemek istiyorsanız taze ve yeşillenmeyen patates kullanmanız gerekir. Patatesleri kızartmadan soğuk suda bekletip sonra tuzlu suya batırarak yağ çekmesini azaltabilirsiniz. Aynı zamanda kızartma yağının iyi şekilde ısıtılması gerekir. Patates suyun içinden çıktıktan sonra bir havlu kağıtla suyunu alabilirsiniz.





Kızartma yağının iyice ısınmasının yanında patateslerin iyice kurutulması da önemlidir. Bütün patatesleri aynı anca tencereye atmak yerine azar azar ekleyebilirsiniz. Aynı anda eklediğiniz zaman lezzetsiz, birbirine yapışan ve hamur gibi bir patates elde edebilirsiniz. Patlıcan ve kabak kızartmasında patlıcanların önce soyulması ve sonra soğuk tuzlu suda bekletilmesi gerekiyor. Patlıcanlar dilimlendikten sonra tekrar tuzlu suya batırılır ve kızartmadan önce suyu iyice süzülerek kağıt havluyla kurulanır. Kızgın yağda birkaç dakika beklettikten sonra kevgirle yağını süzüp alarak tüketebilirsiniz. Kabak kızartması yaparken de aynı yöntemleri uygulayabilirsiniz ve lezzetli kızartmalar elde edebilirsiniz.