Bist 100
9.111,5 0%
DOLAR
31,98 -0,18%
EURO
34,68 -0,78%
ALTIN
2.217,89 -0,62%

Çıtır çıtır patates kızartmasının sırrı buymuş! İçine bir gram bile yağ çekmiyor

Bu püf noktalarla çıtır çıtır patates kızartabilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.03.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 16:27
Çıtır çıtır patates kızartmasının sırrı buymuş! İçine bir gram bile yağ çekmiyor

Yağ çekmeden çıtır çıtır patates kızartması yemek istiyorsanız bu haber tam size göre! Bütün püf noktaları burada! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇITIR ÇITIR PATATES KIZARTMA SIRLARI

Patates kızartması sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olsa da kızartıldığı zaman yağ çekmesiyle hem lezzeti bozuluyor hem de kalorisi daha da artıyor. Patates kızartırken yağ çekmesini engellemek istiyorsanız taze ve yeşillenmeyen patates kullanmanız gerekir. Patatesleri kızartmadan soğuk suda bekletip sonra tuzlu suya batırarak yağ çekmesini azaltabilirsiniz. Aynı zamanda kızartma yağının iyi şekilde ısıtılması gerekir. Patates suyun içinden çıktıktan sonra bir havlu kağıtla suyunu alabilirsiniz. 

çıtır çıtır patates kızartması yöntemleri

Kızartma yağının iyice ısınmasının yanında patateslerin iyice kurutulması da önemlidir. Bütün patatesleri aynı anca tencereye atmak yerine azar azar ekleyebilirsiniz. Aynı anda eklediğiniz zaman lezzetsiz, birbirine yapışan ve hamur gibi bir patates elde edebilirsiniz. Patlıcan ve kabak kızartmasında patlıcanların önce soyulması ve sonra soğuk tuzlu suda bekletilmesi gerekiyor. Patlıcanlar dilimlendikten sonra tekrar tuzlu suya batırılır ve kızartmadan önce suyu iyice süzülerek kağıt havluyla kurulanır. Kızgın yağda birkaç dakika beklettikten sonra kevgirle yağını süzüp alarak tüketebilirsiniz. Kabak kızartması yaparken de aynı yöntemleri uygulayabilirsiniz ve lezzetli kızartmalar elde edebilirsiniz. 

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıta çifte zam geliyor! Arabaları garaja çektirecek karar: Tarih verildi

Akaryakıta çifte zam geliyor! Arabaları garaja çektirecek karar: Tarih verildi

İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak

İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak

Tembellikte master yapmış 3 burç! Gün boyu evden çıkmak istemiyorlar

Tembellikte master yapmış 3 burç! Gün boyu evden çıkmak istemiyorlar

Büyükşehir Belediyesi personel alımını duyurdu! Mezuniyet şartı yok: En az 17 bin TL maaş ile

Büyükşehir Belediyesi personel alımını duyurdu! Mezuniyet şartı yok: En az 17 bin TL maaş ile

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
2
Muhtarlıklara KPSS'siz sekreter alımı yapılacak! Personel alımı şartları belli oldu
3
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
4
1 kilo beyaz peynir 109 TL'ye düştü! O tarihte BİM'de dev indirim başlıyor
5
Belgelerini getirene iş kapıları açıldı! Üniversiteye KPSS'siz personel alımı başladı
6
Bunu yapan ev sahipleri köşeye sıkıştı! Artık 90 bin TL ceza ödemek zorunda kalacaklar
7
İftar sofralarını şenlendirecek Şam tatlısı tarifi! Bir bardak irmik varsa deneyin

Tembellikte master yapmış 3 burç! Gün boyu evden çıkmak istemiyorlar

Çıtır çıtır patates kızartmasının sırrı buymuş! İçine bir gram bile yağ çekmiyor

Tek maaşla geçinen emekli oh çekecek! 10.000 TL acil destek ödemesi sürprizi geldi

Büyükşehir Belediyesi personel alımını duyurdu! Mezuniyet şartı yok: En az 17 bin TL maaş ile

Emeklilerin aklı başından gidecek! 4A 4B EYT'liye 10 bin 250 TL acil destek!

Akaryakıta çifte zam geliyor! Arabaları garaja çektirecek karar: Tarih verildi

İlkokul, ortaokul, lise mezunlarına iş fırsatı! Kamuya KPSS şartsız personel alımı yapılacak

Ziraat Bankası Ramazan kampanyasını başlattı! 10 gün içinde bunu yapana 7500 TL para ödenecek

Cebinizden bir kuruş fazla para çıkmayacak! Akbank faizsiz kredi başvurularını açtı

Akaryakıt fiyatlarında büyük şok! Tamamen değişiyor: 30 Nisan'a kadar süre verildi

BİM'de çıldırtan indirim başlıyor! Yetişen 249 TL'ye akıllı saat, 5.499 TL'ye akıllı telefon alacak

İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak