Çatkapı gelen misafirlere mini pasta tarifi! Tek seferde 15 porsiyon birden çıkıyor

Kalabalık misafirler için tatlı arayışında olanlara enfes tarif geldi. Bir tarifle 15 porsiyon çıkacak pasta tarifi lezzetiyle 7'den 70'e herkesin beğenisini topladı. İşte doğum günü kutlaması ve daha birçok özel gün için tercih edilen pasta tarifi...

Çatkapı gelen misafirlere mini pasta tarifi! Tek seferde 15 porsiyon birden çıkıyor
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Kişi başı olarak hazırlanan gelecek misafir sayınızı göz önünde bulundurarak pasta hazırlamanız mümkün. Ansızın gelen misafirler için benzersiz lezzet hazırlamak isteyenlere güzel tarif geldi. İşte pasta tarifi ve malzemeleri...

PORSİYONLUK ALMAN PASTASI

Hamuru için

1/2 su bardağı ılık su

1/2 su bardağı ılık süt

3 su bardağı un

50 gram tereyağı

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı mahlep

1/2 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı toz şeker

1 adet yumurta

Kreması için:

2 su bardağı süt

2 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı buğday nişastası

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilin

1 paket krem şanti

1/2 su bardağı su

Arası için:

2 adet muz

Üzeri için:

2 yemek kaşığı pudra şekeri

alman pastası

TARİF

Mayısa ılık süt ve şeker ile karıştırılarak devamında su, tereyağ, mahlep, tuz, toz şeker ve yumurta ekleniyor. Un dikkatli olarak ilave edilerek bir saat kadar mayalanmaya bırakılır. Mayısalandıktan sonra yoğrularak portakal büyüklüğünde bezeler alınarak pişirme kağıdı serili olan tepsiye yerleştirilerek 170 derece fırında 20 dakika pişmeye bırakılır.

Kreması için süt, yumurta, toz şeker, nişasta ve un sos tenceresine alınarak orta ateşte çırpılarak ocaktan alınır ve içerisine vanilin eklenerek soğumaya bırakılır.

Kremanın soğumasıyla beraber krem şanti eklenerek mikser yardımıyla çırpılır ve alman pastalarını ortadan ikiye bölünerek kremadan alınarak içerisine sıkılır ve muz dilimleri eklenerek üzerine pudra şekeri serpiştirilir. 

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