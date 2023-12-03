Çayın yanında harika gider! Küğür küğür cevizli kurabiye tarifi: Komşularınız tarifi için sıraya girecek

Cevizli Kurabiye Tarifi

Malzemeler:

250 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

4 su bardağı un

1 su bardağı ceviz





Yapılışı:

Cevizli kurabiye yapmak için öncelikle 250 gram oda sıcaklığındaki tereyağını uygun bir yoğurma kabına koyun. Yumurtayı, pudra şekerini, vanilya ve kabartma tozunu hazırlayın. Daha sonra tüm malzemeleri bir karıştırma kabında karıştırın. Malzemeler homojen bir kıvama gelince unu yavaş yavaş ilave edip yoğurmaya devam edin. Cevizli kurabiye hamurunun elinize yapışmayacak kadar yumuşak olması gerekiyor.

Hamuru hazırladıktan sonra kurabiye hamurunun içerisine yeteri kadar iri kıyılmış cevizi ekleyin. Hamuru biraz daha yoğurun ve ardından kurabiyeleri şekillendirmeye geçin. Hamuru küçük parçalara ayırın ve ellerinizi kullanarak kurabiye şekilleri oluşturun. Hazırlanan kurabiyeleri, pişirme kağıdıyla kaplı bir fırın tepsisine, aralarında mesafe olacak şekilde yerleştirin. Son olarak hazırlanan kurabiyeleri önceden 180 dereceye ısıtılmış fırına koyun.

Kurabiyenin alt kısmı kahverengiye dönecek ancak üst kısmı hafif beyaz kalması gerekiyor. Pişirme süresi yaklaşık 20 dakikadır. Kurabiyeler piştikten sonra sıcakken çıkarıp üzerine pudra şekeri serpin ve servis yapın.