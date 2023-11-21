Cebinde kağıt parası olanlar hemen baksın! 5-10-20 TL'de bu ibare varsa yaşadınız

Merkez Bankası'nın Emisyon Genel Müdürlüğü ve Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından incelik ve hassasiyetle devam edilen TL banknot basım süreci, sahte paraları karşılık olarak önlem almakla beraber ciddi gizlilikle yürütülüyor.

TL BASIM AŞAMALARI

-BİRİNCİ AŞAMA

Nakit para ihtiyacının karşılanması için eski banknotların yenisiyle değiştirerek temiz kompozisyon sunularak para basımına karar verildi. Bu aşamada ise baskı öncesi hazırlık yapılarak uzman grafikler tarafından tasarımı gerçekleşerek özenle hazırlanıyor.





Tasarımın bitirilmesiyle beraber banknotlar için baskı kalıpları düzenlenir ve Kağıt, mürekkep, diğer hammaddeler temin edilerek üretime geçilir.

-İKİNCİ AŞAMA

Baskı öncesi yapılan tasarımlar seri, sıra numaralarıyla beraber Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından makinelerde kağıt tabakalarda basımı gerçekleşir.

-ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Basım sonrasında basılan kağıt tabakalar entegre kesim, inceleme ve paketleme makinelerine konularak yüksek güvenlik önlemleri alınır. İnceleme yapılırken uygun olmayanlar imha edilirken uygun olanlar ise Emisyon Genel Müdürlükleri'ne temin edilir.