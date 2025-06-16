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Celal Güzelses İzmir'de 'Şark Bülbülü' olarak Anıldı

Celal Güzelses, İzmir'de düzenlenen müzikli söyleşi ile anıldı; torunu, dedesinin kültürel mirasını taşıma sorumluluğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 16:35
Celal Güzelses İzmir'de 'Şark Bülbülü' olarak Anıldı

Celal Güzelses, İzmir'de Anıldı

'Şark Bülbülü' unvanıyla tanınan ses sanatçısı Celal Güzelses, İzmir'de düzenlenen özel bir etkinlikte anıldı. Anma programı, İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirildi ve İhsan Çelikdemir tarafından hazırlandı.

Torundan Anlamlı Açıklamalar

Etkinliğe katılan Celal Güzelses'in torunu, yine aynı ismi taşıyan Celal Güzelses, dedesi hakkında duygusal ve ilham verici sözler sarf etti. Güzelses, dedesinin sanatının yalnızca aile bireylerine değil, aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli dönemlerinde insanlara ilham kaynağı olduğunu belirtti. Bu bağlamda, "Bazı insanlar sadece yaşamak için, bazıları eser bırakma gayesiyle gelir. Ben ise bu misyonun bir parçası olarak, o bilinçle yaşıyorum." dedi.

Osmanlı-Türk Müziği Geleneği

Torun Güzelses, ayrıca Münir Nurettin Selçuk'tan Hafız Sadettin Kaynak'a uzanan Osmanlı-Türk müziği geleneğini araştırarak ve yaşayarak öğrenmeye çalıştığını vurguladı. "1900'lü yılların başında doğan sanatçılar, geçmişten gelen sanatı bize ulaştırdı. Ben de dedemin bıraktığı kültürel mirası taşımaya devam ediyorum." ifadesini kullandı.

Etkinlikte Neler Oldu?

Etkinlikte, Celal Güzelses'in hayatını konu alan bir belgesel gösterimi yapıldı ve sanatçının eserlerinden oluşan bir müzik dinletisi sunuldu. Bu anlamlı anma programı, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

"Şark Bülbülü" unvanıyla tanınan ses sanatçısı Celal Güzelses, İzmir'de düzenlenen müzikli...

"Şark Bülbülü" unvanıyla tanınan ses sanatçısı Celal Güzelses, İzmir'de düzenlenen müzikli söyleşiyle anıldı.

"Şark Bülbülü" unvanıyla tanınan ses sanatçısı Celal Güzelses, İzmir'de düzenlenen müzikli...

"Şark Bülbülü" unvanıyla tanınan ses sanatçısı Celal Güzelses, İzmir'de düzenlenen müzikli söyleşiyle anıldı.

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