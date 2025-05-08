CerModern, 15. Yılını Sürdürülebilirlik Vizyonuyla Kutlayacak

Türkiye'nin önde gelen kültür ve sanat merkezi CerModern, 15'inci yılını sürdürülebilirlik vizyonu ile kutlamaya hazırlanıyor. CerModern'den yapılan açıklamaya göre, 15 yıl önce eski bir tren bakım atölyesi olarak başlamış olan bu kültürel alan, bugün sanatın en önemli adreslerinden biri haline geldi.

10 Mayıs'ta gerçekleşecek kutlama etkinliğinde, CerModern sürdürülebilirlik manifestosunu kamuoyuyla paylaşacak. Ayrıca, Türkiye'nin ilk Yeşil ve Sürdürülebilir Müzesi olarak dönüşüm sürecini başlatan CerModern, bu özel gününde önemli etkinlikler düzenleyecek.

Etkinlikler ve Sergi Detayları

CerModern, 15. yılını sahip olduğu sürdürülebilirlik anlayışını pekiştiren çağdaş sanatçı Sevincy'nin "Geri Dönüşümüz Muhteşem Olacak" başlıklı sergisi ile, dans gösterileri, müzik dinletileri, DJ performansları ve daha birçok etkinlikle kutlayacak.

Sergi, 10 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. Plastik ve dijital atıklardan oluşan eserlerle insan-doğa ilişkisini, tüketim alışkanlıklarını ve veri çağının yarattığı kirliliği ele alan bu sergi, dikkat çekici çalışmalara ev sahipliği yapacak.

Yapay zekanın plastik krala dönüştüğü "Trashformer" evreninden, kültürel hiciv barındıran "Helal Porsche"a, savaşın duygusal enkazını simgeleyen "Plastik Bomba"dan doğaya dair alegorik atıklara kadar çok sayıda eser sanatseverlerle bir araya gelecek.

Sanatın dönüştürücü gücüne inanarak hareket eden CerModern, yalnızca bir hedef olarak değil, kalıcı bir kültür olarak sürdürülebilirliği benimsemeye ve bu yolda kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor.

Türkiye'nin önde gelen kültür ve sanat merkezi CerModern, 15'inci yılını sürdürülebilirlik vizyonuyla kutlayacak. Türkiye'nin ilk Yeşil ve Sürdürülebilir Müzesi olarak dönüşüm başlatan CerModern, 15'inci yılını çağdaş sanatçı Sevincy'nin "Geri Dönüşümüz Muhteşem Olacak" başlıklı sergisinin yanı sıra dans gösterileri, müzik dinletileri, DJ performansı ve çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Türkiye'nin önde gelen kültür ve sanat merkezi CerModern, 15'inci yılını sürdürülebilirlik vizyonuyla kutlayacak. Türkiye'nin ilk Yeşil ve Sürdürülebilir Müzesi olarak dönüşüm başlatan CerModern, 15'inci yılını çağdaş sanatçı Sevincy'nin "Geri Dönüşümüz Muhteşem Olacak" başlıklı sergisinin yanı sıra dans gösterileri, müzik dinletileri, DJ performansı ve çeşitli etkinliklerle kutlayacak.